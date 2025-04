i Autor: Shutterstock, Shutterstock Dlaczego warto ważyć papier toaletowy w marketach? Nowy trik producentów w czasach downsizingu

(Bez)użyteczne porady

Jak wieszać papier toaletowy? Okazuje się, że to ma znaczenie, a większość Polaków robi to źle! Sprawdż, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy w łazience

Okazuje się, że odwieczny problem dotyczący wieszania papieru toaletowe ma znaczenie. Czy rolkę wieszać tak, by rozwijała się od wewnątrz czy na zewnątrz? Niektórzy eksperci wskazują, że ma to znaczenie, a jeden ze sposobów jest zdrowszy. Sprawdź, jak wieszać papier toaletowy. Może się okazać, że cały czas robiłaś to źle!