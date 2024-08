i Autor: Shutterstock Sos ze świeżych pomidorów

Smak lata

Jak zrobić sos ze świeżych pomidorów? Dodaj kostkę czekolady i aromatyczny owoc. Przepis na letni sos pomidorowy

Sezon na pomidory w pełni dlatego warto wykorzystać świeże warzywa do zrobienia sosu do makaronu. Aromatyczne, mięsiste i słodkie malinowe lub bardziej charakterne bawole serca będą doskonałe do przygotowania letniej omasty. Jeśli jeszcze bardziej chcemy podkręcić smak, do gotowania możemy wykorzystać czekoladę i brzoskwinie.