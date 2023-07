Jakie kwiaty można sadzić w lipcu? Ta propozycja zaskoczy się bujnym kwiatostanem. Posadź je teraz, a zaskoczą Cię kolorowymi płatkami

Taniutkie bilety do Czarnogóry. Polecisz i wrócisz za nieco ponad 400 zł! To biuro podróży sprzedaje loty bez wycieczek

Jakie kwiaty można sadzić w lipcu?

Porą wysiewów i sadzenia jest wiosna. To właśnie o tej porze roku sadzi się większość roślin, by latem i wczesną jesienią cieszyć się ich plonami. Przegapiłeś ten moment? Nic straconego, są kwiaty, które z powodzeniem możesz posadzić jeszcze w lipcu. Pierwszy miesiąc wakacji to ostatni dzwonek na wysiew goździków, nagietków oraz stokrotek. W lipcu możesz sadzić również marchew oraz niektóre odmiany sałaty. Jeżeli szukasz niewymagających kwiatów, które ozdobią Twój ogród to warto posiać bratki. To piękne i łatwe w pielęgnacji kwiaty, które z powodzeniem możesz posadzić w lipcu.

Zobacz także: Czym podlewać surfinie, żeby pięknie kwitły? Domowy nawóz z kuchennych składników sprawi, że kwiaty będą wylewać się z doniczki. Genialny patent na piękny balkon

Jak sadzić bratki? Co warto wiedzieć o wysiewie bratków?

Bratki ogrodowe nie mają dużych wymagań względem gleby. Posiane bratki przysyp lekko ziemią i delikatnie uklep. Pierwsze siewki będą widoczne po około dwóch tygodniach. Warto, by podłoże było żyzne. Bratki lubią wilgoć i częste podlewanie. Pamiętaj jednak, żeby lać wodę bezpośrednio na podłoże, a nie na listki. Podlewaj wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce już zajdzie.

Jak przedłużyć czas kwitnienia bratków?

Kwitnienie bratków możesz przedłużyć stosując wszelkiego rodzaju nawozy bogate w fosfor oraz potas. Eksperci sugerują, że najlepiej sprawdzą się płynne lub rozpuszczalne nawozy do kwiatów. W ten sposób możesz nawozić bratki już podczas podlewania. Tego typu nawozy stosuje się mniej więcej raz na jeden lub dwa tygodnie.

Sonda Lubisz dostawać kwiaty? Tak, bardzo Nieszczególnie