Jesienne nawożenie roślin. Zrób to teraz, a w przyszłym roku będziesz cieszyć się bujnymi kwiatami. Lista prac w ogrodzie na wrzesień

Zakazane praktyki podczas prasowania. Pracownica pralni przestrzega: to najgorszy błąd podczas prasowania. Wiele osób robi to notorycznie i niszczy swoje ubrania.

Jesień w ogrodzie. Co warto nawozić jesienią?

Jasień wcale nie oznacza końca prac w ogrodzie. To bardzo ważna pora roku w kontekście kolejnego sezonu. To właśnie ten czas, w którym musisz przygotować swój ogród na następny rok. Jesień to bardzo dobry czas na nawożenie roślin. Tak, dokładnie na to. Jesienne stosowanie nawozów zwiększy odporność roślin na przemarzanie, a dodatkowo ochroni je przed skutkami niedoboru światła. Główne pierwiastki, które warto stosować jesienią to fosfor i potas.

Zobacz także: Kiedy przycinać róże? Trzymaj się tej zasady a kwiaty obficie zakwitną za rok

Dlaczego potas w nawozach jest tak ważny?

Potas to pierwiastek, którego rośliny pobierają bardzo dużo. Pomaga im w pobieraniu wody oraz większa odporność na suszę. Brak potasu skutkuje pękającymi owocami i zmniejszonymi plonami. Większość gleb w Polsce jest uboga w potas. Na rynku znajdziesz kilka rodzajów nawozów z potasem. Nawozy chlorkowe sprawdzą się w przypadku takich roślin jak szparagi, buraki oraz szpinak, z kolei sole potasowe siarczanowe dobrze sprzyjają: kapuście, pomidorom, marchwi oraz rzodkiewce. Drzewa, krzewy oraz byliny możesz nawozić gotowymi mieszankami. Warto zawsze jednak sprawdzić, czy nie zawierają one w swoim składzie azotu. Tego pierwiastka lepiej nie stosować jesienią. Pobudza on wzrost i obniża tym samym odporność na mróz.

Znasz się na kwiatach? Sprawdź, jak sobie poradzisz z tym quizem

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Dalej