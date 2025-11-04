Już 1 łyżeczka uratuje marniejącego zamiokulkasa. Momentalnie odbije i rośnie jak szalony. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Twój zamiokulkas marnieje, liście żółkną, a łodygi opadają? Istnieje prosty sposób, by go uratować!

Tylko 1 łyżeczka tego składnika sprawi, że roślina momentalnie odbije i zacznie rosnąć jak szalona.

Odkryj domowy nawóz, który wzmocni zamiokulkasa i sprawi, że znów będzie zachwycał intensywną zielenią!

Wystarczy 1 łyżeczka, aby uratować marniejącego zamiokulkasa. Momentalnie odbija i rośnie jak szalony

Zamiokulkas zamiolistny to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w domach Polaków. Intensywnie zielone liście i długie łodygi robią wrażenie i pięknie zdobią wnętrza. Niestety dosyć często bywa, że roślina nie chce wypuszczać nowych liści, jej łodygi zaczynają opadać, a liście zżółknąć. Wówczas wiele z nas zastanawia się, co zrobić, aby uratować marniejącego zamiokulkasa? Przede wszystkim należy sprawdzić, czy roślina nie jest przelana. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Kolejną ważną kwestią jest odżywienie zamiokulkasa. W tym celu zastosuj domowy nawóz z żelatyny, który wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. W efekcie poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu, a zamiokulkas będzie rósł jak szalony.

Jak pielęgnować zamiokulkasa?

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to zbyt mała lub tez za duża doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie albo nieprawidłowe pH gleby. Jak powinna wyglądać pielęgnacja zamiokulkasa, aby rósł jak szalony? Otóż najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem, pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas.