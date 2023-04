Kawowe inspiracje. Zacznij dobrze dzień

Czy tylko duże ekspresy mogą zaparzyć dobrą kawę?

Wielkość ekspresu nie ma wpływu na jego moc. Kompaktowe urządzenia posiadają często zaawansowaną technologię, są łatwiejsze w obsłudze, mniej wymagające w kwestii czyszczenia i zajmują niewiele przestrzeni w naszej kuchni! Dowodem na to jest najnowszy ekspres od Nespresso – Vertuo POP! Przy jego pomocy przyrządzimy kawę przy użyciu jednego przycisku. Urządzenie wykorzystuje opatentowaną technologię Centrifusion™. Ekspres analizuje kod kreskowy na każdej kapsułce, aby dostosować sposób parzenia do każdego rodzaju kawy, w tym liczbę obrotów, ilość wody oraz temperaturę – na przykład kawy w dużych rozmiarach, wymagają niższej temperatury wody. Podczas przygotowywania napoju, mechanizm ekspresu obraca się z prędkością 4 000 obrotów na minutę, za każdym razem wydobywając z kapsułki to, co najlepsze.

Vertuo POP to połączenie kompaktowości, mocy i minimalistycznego designu. Urządzenie pozwala na spersonalizowanie swojego kawowego kącika – z łatwością zmieści się w każdej przestrzeni, a wybór kolorystyczny rozciąga się od klasycznej czerni Liquorice Black i bieli Coconut White, aż po żywe i energetyczne kolory, takie jak Spicy Red, Mango Yellow, Aqua Mint i Pacific Blue. Ekspres pozwala przygotować kawę w czterech rozmiarach – od Espresso (40 ml), przez Double Espresso (80 ml) i Gran Lungo (150 ml), aż po Mug (230 ml). Wystarczy, że wybierzemy naszą ulubioną kawę, spośród 30 wyjątkowych mieszanek, dotkniemy jednego przycisku i świeża kawa gotowa!

Czy w kapsułkach Nespresso znajduje się tylko kawa? I czy jest ona świeża?

W kapsułkach Nespresso znajdziemy 100% zmielonej kawy wysokiej jakości, precyzyjnie skomponowanej pod względem ilości i rodzaju, dzięki czemu możemy delektować się jej wyjątkowym smakiem. Co więcej, marka daje możliwość wyboru mieszanek ziaren z praktycznie każdego zakątka świata, o różnej intensywności i aromacie. Nie każdy wie, że kawa już po kilku minutach od otwarcia opakowania traci część aromatów (nawet do 30%!). Dlatego Nespresso wykorzystuje aluminiowe kapsułki do pakowania swojej kawy, by ochronić ją przed wilgocią, tlenem i światłem, co gwarantuje świeżość oraz pełnię smaku i aromatu.

Recykling częścią zrównoważonej strategii Nespresso

Nespresso to nie tylko świeża kawa. Marka od ponad 30 lat inwestuje także w dedykowany system recyklingu. Dzięki temu, klienci mogą w prosty i wygodny sposób przekazać swoje zużyte kapsułki bezpośrednio w butikach Nespresso lub kurierowi, przy odbiorze swojego zamówienia. Nespresso daje drugie życie zarówno fusom z kawy, jak i aluminium.

W 2022 roku, Nespresso otrzymało certyfikat B Corp, który odzwierciedla 30-letnie zaangażowanie marki nie tylko w dbałość o środowisko naturalne i minimalizowanie wpływu marki na klimat, ale także wspieranie lokalnych społeczności poprzez liczne programy i inicjatywy.

