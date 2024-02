Kiedy widzę plamy i zacieki na muszli klozetowej to sięgam po tą białą pastę. Mieszam dwa składniki, a sedes zaczyna lśnić czystością. Koleżanki wiecznie się pytają o ten sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Wciskam to w popularny owoc i wkładam do zmywarki. Koniec z brzydkimi zapachami i zaciekami na naczyniach. Sposób na czystą i pachnącą zmywarkę

Jak się pozbyć żółtych zacieków z muszli klozetowej?

Czyszczenie toalety to niewdzięczna czynność, której nie można pomijać podczas domowych porządków. To właśnie muszla klozetowa jest najbardziej zabrudzonym miejscem w całym domu, a deska sedesowa to prawdziwie siedlisko bakterii oraz drobnoustrojów. W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają naturalne sposoby na sprzątanie oraz domowe środki czystości. Są one bezpieczne dla domowników i często skuteczniejsze od kupnych detergentów. W przypadku czyszczenia toalety uważaj jednak na niektóre połączenia. Pod żadnym pozorem nie mieszaj octu z kupnymi środkami do czyszczenia muszli klozetowej, typu Domestos. Taka mieszanka może być niebezpieczna dla zdrowia i bardzo żrąca. W moim domu do czyszczenia muszli klozetowej o wiele lepiej sprawdza się naturalna paska, która z łatwością usuwa każdy brud.

Mieszam aż wyjdzie biała pasta i czyszczę nią muszlę klozetową

Biała pasta do czyszczenia to prawdziwy game changer podczas porządków? Czym jest owa biała pasta? To mieszanka wody i sody oczyszczonej. Wymieszaj te dwa składniki w proporcjach 1:1. Dzięki czemu powstanie gęsta pasta, którą będziesz mógł zaaplikować na zabrudzenia w trudno dostępnych miejscach. Soda oczyszczona posiada właściwości wybielające co sprawia, że idealnie doczyszcza wszystkie żółte plamy na muszli klozetowej. Ma także działania przeciwbakteryjne i neutralizuje brzydkie zapachy. Nałóż pastę z sody oczyszczonej za zabrudzenia i odczekaj około godziny. Po tym czasie wyszoruj muszlę klozetową szczotką i spuść wodę.