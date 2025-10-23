Pańska skórka to tradycyjny cukierek związany z Warszawą, sprzedawany w okresie Wszystkich Świętych.

Trupi miodek to regionalny przysmak z Krakowa, dostępny na cmentarzach podczas Zaduszek.

Oba przysmaki mają swoje unikalne nazwy i historię.

Są to słodkie tradycje związane z obchodami Wszystkich Świętych w różnych regionach Polski.

Pańska skórka jest typowo warszawskim smakołykiem ale te cmentarne przysmaki mają swoje odpowiedniki. W Krakowie podczas Wszystkich Świętych kupimy turecki miodek potocznie nazywany trupim miodkiem.

Pańska skórka. Co to jest i jak smakuje?

Pańska skórka to tradycyjny biało-różowy cukierek domowej roboty, zawijany w pergamin i sprzedawany głównie w Warszawie. Poza stolicą, przysmak jest praktycznie nieznany. Przedwojenny smakołyk od lat jest obecny na przycmentarnych straganach w czasie świąt zadusznych. Słodycze są przygotowane z ubitych na sztywno białek, cukru, wody oraz soku z cytryny i malin. Pańska skórka ma delikatny karmelowo-migdałowy smak. Jest bardzo słodka, rozpuszczając się w ustach przykleja się do zębów i podniebienia. Im zimniej tym pańska skórka jest twardsza. Trzeba być ostrożnym podczas gryzienia, bo możemy sobie zafundować nieplanowaną wizytę u stomatologa.

Pańska skórka. Dlaczego tak się nazywa?

W Słowniku warszawskim z początku XX wieku znajdziemy cukierek pod hasłem „panieńska skórka”. Swoją nazwę zawdzięczał konsystencji, która przypominała delikatną skórę młodych panien. Z czasem nazwa została zmieniona na „pańską skórkę”. Co ciekawe, to mógł być jeden z ulubionych leków zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W „Słowniku języka polskiego” Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego z 1908 roku znajdziemy informacje, o pańskiej skórce w aptekach. Początkowo sprzedawano ją jako lekarstwo na kaszel. 30 stycznia 2008 roku pańska skórka została wpisana do rejestru produktów tradycyjnych.

Trupi miodek. Co to jest i jak smakuje?

Trupi miodek to potoczna nazwa słodyczy sprzedawanych w Krakowie dniu wszystkich Świętych i w Zaduszki. Oficjalna nazwa tego smakołyku to miodek turecki. Najczęściej można go znaleźć na krakowskich cmentarzach w formie cukierków zapakowanych w foliowe rożki. Poza Krakowem ten cmentarny przysmak jest praktycznie nieznany. Jak sama nazwa wskazuje słodycze są bardzo słodkie. Ich głównym składnikiem jest skarmelizowany na biało cukier z dodatkiem olejków zapachowych i kruszonych orzechów włoskich. Dziś dostępne są także inne niż klasyczne rodzaje: czekoladowy, waniliowy, kakaowy czy kawowy.

Trupi miodek. Dlaczego się tak nazywa?

Jak pisaliśmy wyżej, trupi miodek to potoczna nazwa miodku tureckiego. Oficjalne określenie słodyczy wywodzi się prawdopodobnie od skojarzenia tego wyrobu z innymi słodkościami z Turcji, sprzedawanymi w Krakowie przed II wojną. Zaś potoczna nazwa kojarzy się z miejscem, czyli przycmentarnym placem, na którym sprzedawane są te słodycze.

