Kobiety po 50-tce powinny zrezygnować z tych jesiennych sukienek. Te modele odejmują elegancji i nieprzyzwoicie dodają lat. Krój, z którym lepiej się pożegnać

Najgorsze ubrania dla kobiet 50+. Sukienki, które postarzają

Złota regułą, by wyglądać młodziej jest stawiane na jasne i świetliste ubrania na górze sylwetki. Zasada ta dotyczy również sukienek, unikaj przytłaczających, ciemnych kolorów. które sprawią, że twarz będzie poszarzała. Nie znaczy to oczywiście, że czarne sukienki są złe. ale wybieraj te modele, które podkreślają Twoją urodę, a nie ją maskują. Wiele kobiet dojrzałych na wszelkiego rodzaju uroczystości wybiera także koronkowe sukienki. Wydaje się, że są one synonimem kobiecości i zmysłowej elegancji. To błąd, koronki potrafią bezlitośnie postarzać i sprawiać, że wyglądamy na kilka lat więcej. Dodatkowo panie 50+ powinny unikać sukienek o długości tuż za kolano. Ażurowe i koronkowe zdobienia potrafią wizualnie poszerzać sylwetkę co w połączeniu z długością za kolano może optycznie powiększyć biodra i sprawić, że będą one nieestetycznie podkreślone. O wiele lepszym rozwiązaniem są sukienki do połowy łydki lub te krótsze, ale rozkloszowane.

Zobacz także: Gospodyni zdradziła sekret naszych babć. Genialny sposób na czysty i pachnący sweter. Wcale nie musisz go prać

i Autor: Shutterstock to najgorsza sukienka dla kobiet 50+