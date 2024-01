Kolejna odsłona zimowych promocji w aplikacji sieci MAX Premium Burgers. Burger za 5 zł

Moja babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Zamiast płynu do prania wsypuję do pralki ten proszek. Po praniu ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Double Cheeseburger za 9,00 zł, Cheeseburger za 5,00 zł

Do 9 lutego br. włącznie goście mogą korzystać z czasowej promocji na Double Cheeseburgera w zestawie lub bez. W pierwszym przypadku zapłacą 16,00 zł (cena regularna wynosi 19,95 zł), w drugim 9,00 zł (cena regularna zaczyna się od 10,95 zł). Nieco dłużej, do 17 lutego br. włącznie trwają pozostałe okazje w ramach drugiej odsłony tegorocznych „January Deals”, między innymi na klasycznego Cheeseburgera. Jego regularna cena wynosi 6,95 zł, a w ofercie promocyjnej – 5,00 zł. Warto zdecydować się na zamówienie go w zestawie ze średnim napojem i zapłacić jedyne 12,00 zł (cena regularna takiego zestawu to 16,90 zł). MAX Premium Burgers zachęca też do testowania bestsellerowych Premium Shakes w promocyjnej cenie 10,00 zł (cena regularna od 13,45 zł), w tym nowości – sezonowego Premium Shake Banana Split z kawałkami czekolady, sosem bananowo- karmelowym, sosem czekoladowym i bitą śmietaną.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację MAX Express (dostępną zarówno w Google Play, jak i AppStore), a po jej otworzeniu kolejno: wskazać preferowaną opcję doręczenia („Zjem w MAX” lub „Na wynos”) oraz restaurację, kliknąć kafelek „NA MAXA!” i złożyć odpowiednie zamówienie. Dzięki aplikacji sieci MAX Premium Burgers można się też szybko i łatwo zapoznać z pełnym menu restauracji, w tym z wszystkimi promocjami, sezonowymi propozycjami i nowościami. Wśród nich między innymi przenoszący smakiem do gorącego Meksyku burger Frisco BBQ Chipotle w cenie od 28,45 zł. Warto pamiętać, że MAX Express umożliwia także złożenie zamówienia z określeniem czasu odbioru – opcję tę doceniają w szczególności osoby podróżujące i zabiegane.

