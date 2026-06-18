Koniecznie zrób to z cebulkami tulipanów, jeżeli chcesz mieć kwiaty za rok! Szkodniki rzucą się na nie jak myszy na ser

Wiosenne kwitnienie tulipanów to dopiero początek – po nim rozpoczyna się kluczowy etap pielęgnacji, który zdecyduje o sukcesie przyszłorocznych kwiatów.

Aby cebulki gromadziły energię i przetrwały, musisz ogłowić rośliny, a następnie, w czerwcu, wykopać je z ziemi.

Ignorując te kroki, narażasz swoje tulipany na atak szkodników i zniszczenie – sprawdź, jak prawidłowo zabezpieczyć cenne cebulki!

W czerwcu zrób to z cebulkami tulipanów. Inaczej zjedzą je szkodniki

Co zrobić z tulipanami po przekwitnięciu? Dla wielu osób tulipany są symbolem nadchodzącej wiosny. To jedne z pierwszych kwiatów, które zakwitają w naszym ogrodzie. W zależności od odmiany mogą kwitnąć nawet do połowy maja. Potem płatki obumierają, a liście zaczynają usychać. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać to wcale nie koniec pielęgnacji tych kwiatów. Tulipany po kwitnieniu należy ogłowić i wykopać

Tuż po przekwitnięciu tulipany należy ogłowić. Jest to zabieg powodujący, że rośliny przestają wytwarzać nasiona, a cała energia jest przekierowywana do cebulek. Ogławianie tulipanów jest bardzo prostym zabiegiem i polega na obcinaniu przekwitłych kwiatostanów. Ważne, aby pozbyć się jedynie kwiatostanów, liście i łodygi należy zostawić na rabatkach. Dzięki temu zielone fragmenty kwiatów będą pobierały składniki odżywcze prosto z gleby. Ogławianie tulipanów na na celu zmianę zachowania roślin. Zamiast tracić energię na wytwarzanie kolejnych nasion, jest ona kumulowana w cebulce, którą będzie można wykorzystać w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Wykopywanie cebulek tulipanów. Zrób to zanim zjedzą je szkodniki

Po ogłowieniu tulipanów i odczekaniu można wykopać cebulki. Najlepiej zrobić to, gdy liście i łodygi zaczynają całkowicie wysychać. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem na ten zabieg jest czerwiec lub początek lipca. Wykopywanie cebulek tulipanów należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby ich nie uszkodzić. Najlepiej podważyć całą roślinę i ostrożnie wyciągnąć ją z ziemi. W następnym kroku trzeba sprawdzić stan wszystkich cebulek. Jeżeli są ona zaatakowane przez szkodniki lub pokryte pleśnią to nic z nich nie będzie. W ziemi grasują nie tylko tradycyjne szkodniki, ale także mikroskopijne nicienie i roztocza, które są niebezpieczne dla tulipanów. Wgryzają się w bulwy i prowadzą do ich zniszczenia. Zdrowe cebulki czyścimy z nadmiaru ziemi i wkładamy do przewiewnych pojemników, które ustawiamy w ciepłym i suchym miejscu. Tak przygotowane cebulki spokojnie przetrwają najbliższe miesiące, aż do jesienie, gdy rozpoczyna się sezon sadzenia tulipanów.

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