Koniecznie zrób to z trawą na przełomie marca i kwietnia, a będzie gęsto zielona przez cały sezon. To najważniejszy zabieg dla trawy w ogrodzie. Pielęgnacja trawnika

Koniecznie zrób to z trawą na przełomie marca i kwietnia, a będzie zielona przez cały sezon

Wiosna to czas, kiedy trawnik budzi się do życia po zimie. Aby zapewnić mu zdrowy i piękny wygląd przez cały sezon, warto zadbać o niego już na początku wiosny. To wtedy trawa potrzebuje składników odżywczych, które ją wzmocnią i pobudzą do wzrostu. Wbrew pozorom w pielęgnację trawnika trzeba włożyć naprawdę dużo energii, aby od wczesnej wiosny do końca jesieni cieszył nasze oko zielonymi i gęstymi kłosami. A chyba każdy posiadacz ogrodu zna ten problem, kiedy trawa, zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć, usychać i przerzedzać. Dlatego warto zrobić wszystko, aby tego uniknąć. Jednym z najważniejszych zabiegów, jakie powinniśmy wykonać już na przełomie marca i kwietnia jest koszenie trawnika. To właśnie wtedy robimy pierwsze koszenie po zimie. A jak się za to zabrać?

Pierwsze koszenie trawnika. Jak to poprawnie zrobić?

Oczywiście przełom marca i kwietnia to termin umowny, gdyż w rzeczywistości pierwsze koszenie trawnika po zimie należy wykonać dopiero wtedy, gdy ustaną mrozy. Wtedy powinno się ją skrócić do długości około 3 cm. Ważna jest również pora dnia - nie koś trawnika w samo południe. Oczywiście zanim zabierzemy się do koszenia trawnika po zimie, musimy dobrze przygotować teren. Usunąć kamienie, patyki i stare liście, które nagromadziły się przez zimę. Warto także wyrównać teren, uzupełnić dziury, jeśli takie się pojawiły oraz przeprowadzić wertykulację.

Pielęgnacja trawy wiosną. Co zrobić, aby była gęsta i zielona?

Oprócz koszenia trawnika, nie wolno zapominać o nawożeniu. Wiosną trawa potrzebuje dawki składników odżywczych, aby intensywnie rosnąć. Zastosuj nawóz wieloskładnikowy, przeznaczony do trawników, bogaty w azot, fosfor i potas. Zadbaj też o regularne podlewanie trawnika i usuwanie z niego chwastów.

