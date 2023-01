Krok w pielęgnacji, którego nie możesz pomijać. Od tego robią się zmarszczki i możesz zachorować

Prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Co podarować dziadkom? Prezentownik

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku. Najlepiej wybierać krem z co najmniej SPF30, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Pamiętaj: Słońce: zagraża nam nie tylko latem czy na plaży - 80 proc. ekspozycji na promienie słoneczne ma miejsce podczas wykonywania codziennych czynności, a najbardziej narażona na ich działanie jest skóra twarzy. Według badań aż 80 proc. procesów starzenia się skóry spowodowanych jest właśnie promieniami słonecznymi. Szkodliwe dla nas jest również światło niebieskie, czyli to emitowane przez ekrany komputerów, laptopów oraz telewizorów.

Jaki krem z PSF wybrać?

ALGODROPS z filtrem SPF 50 od marki SENSUM MARE to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur. Kompleks 5 alg morskich potęguje nawilżający i pielęgnacyjny efekt dla skóry. Witamina E (tokoferol) działa jako silny przeciwutleniacz, chroni skórę przed oznakami starzenia. Woda z lodowca norweskiego, naturalnie bogata w minerały i pierwiastki śladowe, stanowi dopełnienie unikalnych składników aktywnych zawartych w kroplach.

