Kupujemy na potęgę takie kubki. Chemiczka ostrzega. Nie pij z nich na co dzień

Każdy z nas lubi wypić kawę czy herbatę ze swojego ulubionego kubka. Jakiś czas temu w sklepach pojawił się model, który od razu skradł serca Polaków. Elegancki, efektownie zdobiony sprawił, że zapragnęłyśmy mieć go w swoim domu. Jednak okazuje się, że ten rodzaj kubka może stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Ostrzega przed nim chemiczka, Sylwia Bogdan.

Autor: Yelyzaveta 25/ Shutterstock Chemiczka ostrzega przed piciem w takich kubkach