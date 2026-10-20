Kupujemy na potęgę takie kubki. Chemiczka ostrzega. Nie pij z nich na co dzień

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-20 10:34

Każdy z nas lubi wypić kawę czy herbatę ze swojego ulubionego kubka. Jakiś czas temu w sklepach pojawił się model, który od razu skradł serca Polaków. Elegancki, efektownie zdobiony sprawił, że zapragnęłyśmy mieć go w swoim domu. Jednak okazuje się, że ten rodzaj kubka może stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Ostrzega przed nim chemiczka, Sylwia Bogdan.

Kolorowe kubki ze złotymi uszami i brzegami. O zagrożeniach dla zdrowia przeczytasz na SE.
Autor: Yelyzaveta 25/ Shutterstock Chemiczka ostrzega przed piciem w takich kubkach

Kupujemy na potęgę takie kubki. Chemiczka ostrzega

W ostatnich latach coraz większą popularnością w polskich domach cieszą się zdobione naczynia. |Chętnie spożywamy posiłki na pięknie malowanych talerzach, czy popijamy herbatkę z efektownego kubka. Jednak moda nie zawsze podąża w zgodzie ze zdrowiem. Przekonuje o tym znana w mediach społecznościowych chemiczka. Sylwia Bogdan, znana w sieci jako "chemiazdrowa", otwarcie przestrzega przed ozdobnymi naczyniami. Podkreśla, że barwniki i metaliczne zdobienia znajdujące się przy krawędziach mają bezpośrednią styczność z ustami i spożywanymi napojami, a swoje stanowisko opiera na wnioskach z międzynarodowych badań.

Naukowcy z University of Plymouth przebadali 72 zdobione szklanki, kufle, kieliszki i słoiki. W około 7 na 10 znaleźli metale ciężkie takie jak ołów i kadm. (...) Problem dotyczył szklanek z Chin i z Europy. W Polsce główny inspektorat sanitarny już kilka razy w ostatnich latach wycofał szklanki z kolorowymi nadrukami, za każdym razem ołów i kadm uwalniały się z brzegu szklanki

- informuje na Instagramie.

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Z takich szklanek nie pij na co dzień

Chemiczka jednocześnie zaapelowała do swoich obserwatorów, aby nie wpadali w panikę i po prostu starali się na co dzień korzystać ze szklanek i kubków bez zdobień.

Samo szkło jest bezpieczne. Problemem jest farba i zdobienia na górze. Nie każda zdobiona szklanka zawiera metale, ale nie ocenisz tego na oko. Moja zasada jako chemiczki: na co dzień przezroczyste szkło, bez zdobień w górnych 2 cm, zdobione szklanki tylko do ozdoby albo od święta. Mniej strachu, więcej rozumu

- dodała Sylwia Bogdan.

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