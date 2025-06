Kwiaciarka zdradziła mi przepis na domową odżywkę do anturium. Namaczaj to w tym i podlewaj anturium, a czerwone kwiaty będą pojawiały się jeden po drugim. Odżywka do anturium

Wsyp do garnka i namaczaj. Ta domowa odżywka do anturium wzmocni roślinę i pobudzi do lepszego kwitnienia

Anturium to egzotyczny kwiat doniczkowy, który dobrze radzi sobie w naszym warunkach. Uprawiany jest w domach i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Anturium naturalnie pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej oraz Ameryki Środkowej. Kwiat ten można spotkać w Panamie, Ekwadorze, Meksyku oraz Kolumbii. Jak na tropikalną roślinę przystało anturium potrzebuje dużo wilgoci. Potrzebne jest nie tylko podlewanie, ale także zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza. W okresie zimowym i letni warto również zraszać liście i kwiaty. Dzięki temu zabiegowi otrzymają one odpowiednią dawkę wody. Do zraszaniu używaj odstanej, miękkiej wody. Jeżeli woda w kranach jest bogata w kamień to przed podlewaniem kwiatów warto ją przegotować.

Kolejnym czynnikiem prawidłowego wzrostu anturium jest słońce. Roślina ta potrzebuje stanowiska z rozproszonym światłem słonecznym. Promienie nie powinny bezpośrednio padać na liście oraz kwiaty ponieważ mogą je poparzyć. Ostatnim elementem pielęgnacji anturium jest nawożenie. Wiele osób błędnie zakłada, że kwiaty doniczkowe nie wymagają stosowania nawozów. Faktycznie, ziemia doniczkowa zawiera pewne mikroelementy przydatne w pielęgnacji kwiatów, ale często jest to za mało.

Anturium możesz nawozić przez cały okres kwitnienia. Roślina ta kwitnie od lutego aż do lipca. Warto jednak wiedzieć, że odpowiednia pielęgnacja może wydłużyć czas kwitnienia anturium. Stosowanie nawozów sprawi, że będziesz cieszyć się orientalnymi kwiatami o wiele dłużej. Znajoma kwiaciarka pokazała mi, jak szybko przygotować odżywkę do anturium. Jej podstawą jej fasola.

Jak przygotować odżywkę do anturium?

Do metalowego garnka wsyp 2 garści białej fasoli. Zalej wszystko woda tak, by woda przykryła fasolę. Całość odstaw na jedną noc. Fasola musi się dobrze namoczyć w wodzie. Rano dokładnie odcedź wodę i podlewaj nią anturium raz w tygodniu. Woda po fasoli bogata jest w wiele witamin oraz minerałów, które pozytywnie wpłyną na kondycję anturium. Jest ona bardzo delikatna dlatego ryzyko przenawożenia jest minimalne. Woda po fasoli bogata jest w białka, błonnik oraz skrobię, które pobudza anturium do lepszego wzrostu oraz wzmocnionego kwitnienia.