Luty to najlepszy czas na pielęgnację rododendrona w ogrodzie. Dzięki niej w maju pięknie kwitną. Pielęgnacja rododendronów zimą

Rododendrony to popularne krzewy, które zachwycają kwiatami od wiosny do jesieni, ale ich piękno zależy od całorocznej pielęgnacji.

Wielu ogrodników zapomina, że nawet zimą te rośliny potrzebują uwagi, aby w maju mogły obficie zakwitnąć.

Luty to kluczowy miesiąc, by zadbać o rododendrony i uniknąć problemu, który może zagrozić ich kwitnieniu.

Odkryj prosty, ale niezwykle ważny zabieg, który zapewni Twoim rododendronom spektakularny rozkwit!

Zrób to z rododendronami w ogrodzie w lutym. W maju pięknie zakwitną

Rododendron to jedna z najpopularniejszych roślin w ogrodach Polaków. Przepięknie kwitnie i zdobi przestrzeń przed domem przez całą wiosnę i lato. W polskich ogrodach najczęściej uprawiamy zimozielone różaneczniki oraz azalie, które zrzucają liście na zimę. To piękne, wieloletnie krzewy, które zachwycają kwiatami od wiosny aż do jesieni. Oczywiście różanecznik wymaga odpowiednich warunków, aby móc zakwitnąć. Tak jak w przypadku wielu roślin ogrodowych, tak i rododendron wymaga nawożenia i podlewania. Jednak pielęgnacja rododendronu nie kończy się w momencie, gdy ten przekwitnie. W końcu rododendrony to krzewy, o które należy dbać przez cały rok, nawet zimą, aby potem w maju pięknie zakwitły. Dlatego w lutym warto je doglądać, aby sprawdzić, czy nie są na przykład przesuszone. Wówczas należy wykonać jeden prosty zabieg pielęgnacyjny, aby rododendrony bujnie kwitły w maju.

Pielęgnacja rododendronów zimą

Pielęgnacja rododendronów zimą polega głównie na zapewnieniu roślinie odpowiedniego nawodnienia. Jeśli zimą liście rododendronów zaczynają się zwijać, jest to oznaką suszy fizjologicznej. Krzew należy podlać, gdy tylko wystąpi dodatnia temperatura i nie są prognozowane mrozy. Roślina może usychać, gdyż cały czas absorbuje wodę z podłoża. Dlatego, warto podłożyć śniegu wokół rośliny lub kiedy temperatura jest dodatnia, podlać ją uzbieraną wcześniej deszczówką. I tu bardzo ważna zasada - pod żadnym pozorem nie podlewaj rododendronów zimą wodą o temperaturze pokojowej, ponieważ dla nich będzie miała ona temperaturę wrzątku. Jak już wspomniałam, najbardziej szkodliwa dla rododendronów jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłókninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. Z kolei w przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę.

