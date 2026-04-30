Majówka bez wyrzutów sumienia. Uczestniczka "MasterChefa" Roksana Środa zdradza swój sposób na zdrowe grillowanie

Tradycyjne biesiadowanie przy ruszcie nierzadko kończy się żołądkowymi rewolucjami ze względu na ciężkostrawne produkty.

Z pomocą przychodzi uczestniczka 14. edycji kulinarnego show "MasterChef", dzieląc się swoimi dietetycznymi radami.

Wystarczy kilka sprawdzonych modyfikacji, aby zjeść ze smakiem i uniknąć poczucia ciężkości po posiłku.

Początek maja jednoznacznie kojarzy się z błogim relaksem i otwarciem sezonu na jedzenie na świeżym powietrzu. Długi weekend to dla wielu Polaków idealna okazja do biesiadowania w gronie najbliższych. Często jednak tracimy umiar, wybierając pożywienie mocno obciążające układ trawienny. Ociekająca tłuszczem karkówka, klasyczne kiełbasy, pszenne bułki oraz majonezowe dodatki potrafią skutecznie zepsuć nam samopoczucie. Taki zestaw to gwarancja problemów żołądkowych, nieprzyjemnej ociężałości i niechcianych skoków wagi.

Jak skomponować zdrowy talerz na majówkę? Roksana Środa radzi, jak to zrobić

Wcale nie musimy rezygnować z dbania o sylwetkę i dobre samopoczucie podczas wiosennego biesiadowania. Jak informuje portal Radia Eska, Roksana Środa, znana z telewizyjnego formatu "MasterChef" oraz praktykująca dietetyczka kliniczna, przekonuje, że sekret tkwi w mądrym dobieraniu poszczególnych elementów posiłku na ruszcie. Według ekspertki odpowiednio zaplanowane danie może dostarczyć mnóstwo wartości odżywczych i jednocześnie zachować swój doskonały smak.

Grillowanie nie jest wymarzoną formą przygotowania potraw pod względem zdrowotnym, ale to bardzo przyjemny element tradycji, z której absolutnie nie musimy rezygnować. Mimo wszystko zachęcam, aby przemycić do grillowania trochę więcej zdrowych nawyków i niewielkich zmian, dzięki którym poczujemy się lżej. Przede wszystkim, postaw na różnorodność. Grillowanie kojarzy nam się z dużą ilością tłustego mięsa i pszennym pieczywem, a gdyby w tym roku podejść do niego w zupełnie inny sposób? Przede wszystkim, wprowadź warzywa - ulubione sałatki (np. grecka), kiszonki czy dodatek warzyw z grilla - to porcja błonnika i witamin, dzięki którym następnego dnia poczujemy się zdecydowanie lepiej. Po drugie - wybierajmy nie tylko takie mięso, które jest tłuste. Jeśli lubisz karkówkę - w porządku, nie rezygnuj z niej, ale zamiast dwóch kawałków wybierz jeden i dodatkowo kawałek piersi kurczaka. Oczywiście zjedz tradycyjnie jedną kiełbasę, ale zamiast dokładki spróbuj dodatkowo szaszłyki z dużą ilością warzyw i chudej polędwiczki - mówi nam Roksana Środa.

Co w takim razie powinno stanowić podstawę dobrze zaplanowanego posiłku z grilla?

Skupmy się przede wszystkim na tym, aby taki posiłek z grilla był posiłkiem pełnowartościowym i dobrze zbilansowanym, czyli powinien zawierać białko (najlepiej chude), zdrowe kwasy tłuszczowe, błonnik i opcjonalnie źródła węglowodanów. Pamiętajmy również, że dowolne warzywa powinny stanowić połowę takiego talerza. Świetnym przykładem będzie: sałatka grecka na połowie talerza, kawałek ulubionego mięsa i sos tzatziki na bazie jogurtu naturalnego. Inna propozycja, to ulubione warzywa z grilla i obowiązkowo dodatek kiszonek, kiełbasa, kromka chleba żytniego na zakwasie i odrobina ketchupu. Naprawdę, nie musimy rezygnować ze swoich ulubionych potraw - czasem wystarczą dosłownie niewielkie zmiany, aby tradycyjny posiłek zamienić w zdrowszą wersję. Gdybym miała wymienić trzy obowiązkowe elementy takiego „idealnego talerza”, to powiedziałabym: chude mięso lub dowolna ryba (źródło białka), duża porcja warzyw (źródło błonnika i witamin), kiszonki (źródło bakterii fermentacji mlekowej), zdrowe tłuszcze (np. oliwa z oliwek do polania sałatki) oraz dodatek węglowodanów złożonych pod postacią pieczonych ziemniaków lub dobrej jakości pieczywa - dodaje uczestniczka "MasterChefa".

Zalecenia dietetyczki skupiają się na sprytnych zamiennikach, które w żadnym stopniu nie psują radości z długiego weekendu. Roksana Środa uspokaja, że ulubione gatunki mięs i chrupiące pieczywo wcale nie muszą całkowicie zniknąć z naszego jadłospisu. Wystarczy jedynie wprowadzić drobne modyfikacje w wyborze konkretnych produktów, aby majówkowe ucztowanie było całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia i nie powodowało późniejszych wyrzutów sumienia.

Ryby i warzywa, to produkty, które świetnie sprawdzą się na grilla, a o których bardzo często zapominamy. Tradycyjne grillowanie kojarzy nam się z mięsem - zwłaszcza tłustym, jak karkówka, kiełbasa czy kaszanka, które są źródłem tłuszczów nasyconych, a te warto ograniczać. Świetnym zamiennikiem lub urozmaiceniem będą ryby - moja ulubiona, to grillowana dorada lub pstrąg oraz warzywa, jak bakłażan, cukinia czy ziemniaki. Nie ma potrzeby rezygnować ze swojego ulubionego kawałka mięsa, ale być może - zamiast dwóch kawałków karkówki lub boczku, tym razem sięgniemy po jeden kawałek mięsa i jeden kawałek ryby? To zmiana, która będzie miała bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie - zapewnia Roksana Środa.

