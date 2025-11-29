Masz to w domu? Możesz zarobić fortunę. Przed świętami zrób porządki w szafie i odkryj skarby, za które inni chętnie zapłacą

Polacy posiadają w domach nieużywane przedmioty o wartości ponad 400 euro, a rynek wtórny kwitnie.

Elektronika, w tym konsole do gier i aparaty, to prawdziwy hit wśród kupujących z drugiej ręki.

Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy na platformach takich jak Vinted to prosty sposób na zarobek i ekologiczne rozwiązanie.

Odkryj, jakie skarby możesz sprzedać i kupić na Vinted, by podreperować budżet i zadbać o planetę!

Zamiast trzymać zakurzone przedmioty w szafach i na strychach, możesz dać im drugie życie i przy okazji zarobić. Rynek wtórny kwitnie, a platformy takie jak Vinted oferują idealne miejsce do sprzedaży nieużywanych rzeczy. To proste, szybkie i ekologiczne rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno sprzedającym, jak i kupującym.

Przedświąteczne porządki mogą podreperować domowy budżet

Zastanawiasz się, co warto wystawić na sprzedaż? Badania Vinted pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po używane produkty z kategorii rozrywki (55 proc.) oraz książki, magazyny i muzykę (53 proc.). Prawdziwym hitem jest jednak elektronika. 60 proc. respondentów uważa konsole do gier za jedne z najczęściej wybieranych produktów z drugiej ręki. Ponad połowa wskazuje aparaty fotograficzne i tablety jako przedmioty, które najchętniej kupiłaby z drugiej ręki. Sprzedaż nieużywanych przedmiotów to nie tylko sposób na zarobek, ale również na bardziej zrównoważony styl życia. Dając przedmiotom drugie życie, zmniejszamy ilość odpadów i ograniczamy produkcję nowych rzeczy i zyskujemy dodatkowe pieniądze. Aż 12 proc. z nas szacuje wartość zapomnianych przedmiotów na ponad 1000 euro.To mały krok dla Ciebie, ale wielki krok dla planety i wsparcie domowego budżetu.

Co można kupić i sprzedać na Vinted?

Vinted, znane dotychczas głównie z mody, dynamicznie rozszerza swoją ofertę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Teraz znajdziesz tam nie tylko ubrania, ale również elektronikę, artykuły do domu, książki, sprzęt sportowy, akcesoria kuchenne, przedmioty kolekcjonerskie i wiele innych. To dobre miejsce, aby znaleźć kupca na swoje skarby i dać im drugie życie.