Masz w domu cytrynę? Nałóż ją na zakamieniony kran. Tak teraz robią najlepsze sprzątaczki

Twarda woda, bogata w sole wapnia i magnezu, sprzyja osadzaniu się kamienia na armaturze.

Kamień to nieestetyczny osad, który może uszkodzić urządzenia i zmniejszyć skuteczność środków czystości.

Odkryj sprytny, domowy sposób na walkę z kamieniem, wykorzystując cytrynę lub ocet.

Sprawdź, jak proste triki mogą przywrócić blask Twojej łazience i zapobiec nawrotom problemu!

Weź cytrynę i nałóż ją na kran. Dzięki temu pozbędziesz się uporczywego problemu

Według informacji sanepidu twardość wody informuje nas o zawartości soli wapnia i magnezu. Uznaje się, że woda jest twarda w przedziale 350 - 500 mg CaCO3/l. Powyżej 550 jest już woda bardzo twarda. Nie ma jednoznacznych badań wskazujących, czy twarda woda jest dobra do spożywania, czy nie. Niektórzy wskazują jednak, że twarda woda może być uznawana za zdrową i wspierać układ krążenia i minimalizować ryzyko chorób serca. Twarda woda zdecydowanie utrudnia sprzątanie i czyszczenie urządzeń AGD oraz elementów kuchennych i łazienkowych. Związki wapnia i magnezu wytrącają się z wody i osadzają na kranach, w toaletach i innych miejscach. W ten sposób powstaje popularny kamień, czyli jasny i twardy osad. Kamień zmniejsza działanie środków czystości i może przyczyniać się do awarii oraz pęknięć armatury. Jeżeli zmagasz się z twardą wodą i kamieniem to warto znać domowe sposoby na jego usuwanie. Często są one bardziej skuteczne niż kupna chemia.

Za najlepszy środek na usuwanie kamienia z kranów uznaje się kwasowe formuły, takie jak ocet czy sok z cytryny. W ostatnim czasie internet podbija niekonwencjonalny sposób czyszczenia kranów. Wystarczy, że weźmiesz jedną cytrynę i pokroisz ją w plasterki. Następnie każdy plasterek nadziej na kran i przełóż na sam dół, gdzie najczęściej osadza się kamień. Z kolejnymi plastrami zrób tak samo. Odczekaj około 30 minut, aż sok z cytryny zacznie działać, a następnie usuń plasterki. Przemyj kran ciepłą wodą i gotowe. Kwasowy sok z cytryny świetnie rozpuszcza kamień i pozwala utrzymać armaturę w czystości. Stosuj ten trik regularnie, a kamień przestanie się osadzać.

Namocz w tym ręcznik papierowy i obłóż kran. Usunie grubą warstwę kamienia

Jeżeli Twoim problemem jest mocno zakamieniony kran to sięgnij po cięższą amunicję, jaką jest ocet. Obficie namocz w occie ręcznik papierowy y i przyłóż go w najbrudniejsze miejsca w łazience. Odczekaj około 30 minut, a następnie zdejmij ręcznik papierowy. Ocet jeszcze silniej rozpuszcza kamień i zapobiega jego powtórnemu osadzaniu. Sprawia, że czyszczone powierzchnie znów robią się czyste i lśniące.