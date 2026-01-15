Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Rozpuści osad i nabłyszczy armaturę, a ta lśni jak gwiazdy na sierpniowym niebie. Sposób na czyszczenie kranu z kamienia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-15 12:04

Kamień powstający na bateriach w łazience to prawdziwa zmora. Już po kilku dniach niewinne zacieki potrafią przerodzić się w grubszą warstwę osadu, którą trudno usunąć podczas standardowego czyszczenia kranów. W takiej sytuacji wymieszaj ze sobą 4 łyżki tych produktów i spryskaj zakamienione krany. Płyn z łatwością rozpuści osad i nabłyszczy baterie łazienkowe, dzięki czemu będą lśnić niczym gwiazdy na niebie.

Czyszczenie kranu

i

Autor: Maren Winter/ Shutterstock
  • Utrzymanie czystości baterii łazienkowych to wyzwanie, a kamień może uszkodzić armaturę.
  • Prosty domowy płyn z octu, kwasku cytrynowego i płynu do naczyń skutecznie usuwa osad.
  • Spryskaj krany, odczekaj 20 minut, a armatura będzie lśnić jak nowa.
  • Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć krany przed nowymi zaciekami? Sprawdź w artykule!

Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Rozpuści osad i nabłyszczy armaturę

Chyba każda pani domu przyzna, że utrzymanie baterii łazienkowych w nieskazitelnej czystości to prawdziwe wyzwanie. Czasami już po jednym umyciu rąk na kranach pojawiają się zacieki z wody, które nawarstwiają się każdego dnia i przybierają postać trudnego do usunięcia osadu kamiennego. Taka armatura zdecydowanie nie wygląda estetycznie, a kamień oblepiający powierzchnie może negatywnie wpłynąć na wydajność kranów i z czasem zablokować strumień wody. Dlatego kiedy tylko osad zaczyna się tworzyć na armaturze w naszym domu to należy działać szybko i zabrać się za czyszczenie kranów z kamienia. A czym to zrobić, aby usunąć osad, ale nie zniszczyć delikatnych powierzchni armatury? Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Bezpieczny płyn czyszczący z łatwością rozpuści osad z baterii i dodatkowo je nabłyszczy.

Domowy płyn odkamieniający krany w domu

Do przygotowania domowego płynu odkamieniającego krany potrzebujesz szklanki octu, dwóch łyżek kwasku cytrynowego i dwóch łyżek płynu do naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie spryskaj krany i przykryj je ściereczką nasączoną tym płynem na około 20 minut. Po tym czasie bez problemu usuniesz kamień za pomocą ściereczki lub miękkiej gąbki. Armatura będzie lśniła jak nowa. 

Wetrzyj w krany, a nie będzie na nich zacieków

Oprócz starannego wyczyszczenia kamienia z kranów, warto także zabezpieczyć je przed zbyt szybkim pojawieniem się zacieków z wody. To zdecydowanie spowolni tez proces narastania kamienia na armaturze. Wystarczy, że natrzesz umyte wcześniej krany w swoim domu woskiem, wypolerujesz je, a woda będzie szybko spływać, co zapobiegnie powstawaniu zacieków. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa.

Polecany artykuł:

Nasącz obficie i włóż za kołnierz pralki. Wyssie z niej pleśń i smród. Czyszcze…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE
KAMIEŃ
KRAN