Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Rozpuści osad i nabłyszczy armaturę, a ta lśni jak gwiazdy na sierpniowym niebie. Sposób na czyszczenie kranu z kamienia

Utrzymanie czystości baterii łazienkowych to wyzwanie, a kamień może uszkodzić armaturę.

Prosty domowy płyn z octu, kwasku cytrynowego i płynu do naczyń skutecznie usuwa osad.

Spryskaj krany, odczekaj 20 minut, a armatura będzie lśnić jak nowa.

Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć krany przed nowymi zaciekami? Sprawdź w artykule!

Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Rozpuści osad i nabłyszczy armaturę

Chyba każda pani domu przyzna, że utrzymanie baterii łazienkowych w nieskazitelnej czystości to prawdziwe wyzwanie. Czasami już po jednym umyciu rąk na kranach pojawiają się zacieki z wody, które nawarstwiają się każdego dnia i przybierają postać trudnego do usunięcia osadu kamiennego. Taka armatura zdecydowanie nie wygląda estetycznie, a kamień oblepiający powierzchnie może negatywnie wpłynąć na wydajność kranów i z czasem zablokować strumień wody. Dlatego kiedy tylko osad zaczyna się tworzyć na armaturze w naszym domu to należy działać szybko i zabrać się za czyszczenie kranów z kamienia. A czym to zrobić, aby usunąć osad, ale nie zniszczyć delikatnych powierzchni armatury? Wymieszaj 4 łyżki i spryskaj zakamienione krany. Bezpieczny płyn czyszczący z łatwością rozpuści osad z baterii i dodatkowo je nabłyszczy.

Domowy płyn odkamieniający krany w domu

Do przygotowania domowego płynu odkamieniającego krany potrzebujesz szklanki octu, dwóch łyżek kwasku cytrynowego i dwóch łyżek płynu do naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie spryskaj krany i przykryj je ściereczką nasączoną tym płynem na około 20 minut. Po tym czasie bez problemu usuniesz kamień za pomocą ściereczki lub miękkiej gąbki. Armatura będzie lśniła jak nowa.

Wetrzyj w krany, a nie będzie na nich zacieków

Oprócz starannego wyczyszczenia kamienia z kranów, warto także zabezpieczyć je przed zbyt szybkim pojawieniem się zacieków z wody. To zdecydowanie spowolni tez proces narastania kamienia na armaturze. Wystarczy, że natrzesz umyte wcześniej krany w swoim domu woskiem, wypolerujesz je, a woda będzie szybko spływać, co zapobiegnie powstawaniu zacieków. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa.