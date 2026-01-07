Nasącz obficie i włóż za kołnierz pralki. Wyssie z niej pleśń i smród. Czyszczenie pralki z pleśni

Regularne czyszczenie pralki jest kluczowe dla świeżego prania i długiej żywotności urządzenia.

Pleśń i nieprzyjemne zapachy to częsty problem, który można łatwo rozwiązać domowymi sposobami.

Ocet i soda oczyszczona to Twoi sprzymierzeńcy w walce z brudem i kamieniem w pralce.

Odkryj prosty trik z octem, który sprawi, że Twoja pralka będzie higienicznie czysta!

Nasącz obficie i włóż za kołnierz pralki. Wyssie z niej pleśń i smród

Częste i regularne czyszczenie pralki gwarantuje nie tylko czyste i pachnące pranie, ale także sprawi, że urządzenie posłuży nam możliwie jak najdłużej. Czynność tę powinno się wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizną, a w końcu nie o to nam chodzi. W czyszczeniu pralki doskonale sprawdzają się domowe sposoby. Nie musisz kupować specjalnych detergentów, aby dokładnie wyczyścić swoją pralkę i usunąć z niej pleśń. Wystarczy, że w swojej kuchni masz ocet. Jak go zatem zastosować, aby pralka była higienicznie czysta? Namocz 2-3 ściereczki octem i rozłóż je wewnątrz kołnierza. Co dalej?

Czyszczenie pralki z pleśni i brzydkiego zapachu domowym sposobem

Oprócz obłożenia uszczelki wokół bębna ręcznikami z octem warto zadbać także o sam bęben i szufladę na detergenty. Dlatego do bębna wsyp jedną szklankę sody oczyszczonej, a ocet wlej do szuflady. Po godzinie wyjmij ręczniki zza kołnierza i nastaw pralkę na program prania o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Ocet jest doskonałym środkiem czyszczącym i odkamieniającym. Usunie zalegający brud, pleśń i jej zarodniki, a także osad kamienny, który często powstaje we wnętrzu pralki. Co więcej ocet rozprawi się z brudem zalegającym w kołnierzu wokół bębna. Z kolei soda rozpuści resztki detergentów i zneutralizuje zapachy wewnątrz urządzenia. Ten domowy sposób na czyszczenie pralki sprawi, że będzie ona nieskazitelnie czysta i pachnąca.

Jak wyczyścić pralkę krok po kroku?

Oczywiście oprócz czyszczenia wnętrza pralki, należy pamiętać także o starannym umyciu jej kołnierza gumowego, szuflady i filtrów. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu. Należy pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.