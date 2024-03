Wsypuję 2 łyżki do octu i spryskuję baterie łazienkowe. Lepszego płynu odkamieniającego nie znajdziesz! Krany lśnią jak nowe. Sposób na kamień na kr

Wsypuję 2 łyżki do octu i spryskuję baterie łazienkowe. Ten płyn odkamieni krany na błysk

Na armaturze, zwłaszcza tej chromowanej bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody i osad z kamienia. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd, musielibyśmy wycierać je do sucha niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Z czasem na kranach pojawia się coraz grubsza warstwa kamienia, którą trudno usunąć bez zastosowania silnej chemii. Z pomocą przychodzi pewien domowych sposób na mycie baterii łazienkowych, który znalazłam na Instagramie u pewnej ekspertki od porządku. Urszula Hryniewicka, znana w mediach społecznościowych jako @lux.ula dała przepis na domowy odkamieniacz do armatury łazienkowej. Jak go przygotować? Do szklanki octu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. "Spryskaj i przykryj ściereczką nasączoną tym płynem na około 20 minut. Po tym czasie bez problemu usuniesz kamień, bo stanie się miękki. Armatura będzie lśniła jak nowa!" - instruuje ekspertka.

Zrób to, a krany będą lśnić przez wiele dni

Jeśli chcesz, aby krany w Twojej łazience były czyste i lśniące przez wiele dni, to po ich umyciu użyj naturalnego impregnatu - oliwki do ciała. Ten kosmetyk za dosłownie 10 złotych jest nieoceniony w utrzymaniu porządku w łazience. Wystarczy, że zwilżysz ściereczkę z mikrofibry kilkoma kroplami oliwki i przetrzesz nią krany w swoim domu. Zacieki z armatury znikną i będą lśniące przez długi czas. Tworzy bowiem na powierzchni armatury powłokę ochronną, dzięki której woda nie będzie się na niej osadzać.