Mieszam 100 g z wodą i piję codziennie. Magiczny napar działa jak pogromca kilogramów. Pomaga schudnąć i obniża poziom cholesterolu

Napój dla zdrowia. Piję to codziennie i czuję się lepiej

Zdrowe nawyki żywieniowe to podstawa dobrego samopoczucia. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się naturalne sposoby na wszelkiego rodzaju dolegliwości. Wracamy do babcinych sposobów, do mody wraca czosnek na przeziębienie oraz żurawina na problemy z pęcherzem. Ten napój pomoże Ci w problemach związanych z utrzymaniem wagi i prawidłowym poziomem cholesterolu. Woda jęczmienna pozytywnie wpływa na organizm i poprawia samopoczucie.

Zalety picia wody jęczmiennej

Jęczmień to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera on między innymi witaminy z grupy B, magnez, żelazo, cynk, krzem, potas oraz selen. Dodatkowo jęczmień to źródło białko i potrzebnych aminokwasów. Regularne spożywanie jęczmienia pomaga w dostarczaniu organizmowi błonnika regulującego procesy trawienne. Jęczmień zapobiega zaparciom oraz daje poczucie sytości po posiłku. Zalecany jest osobom na diecie i tym, którzy chcą utrzymać prawidłową masę siała. Jęczmień stabilizuje również poziom cholesterolu oraz poprawia pamięć i koncentrację. Jak widać korzyści ze spożywania jęczmienia jest wiele. Najlepiej jest dostarczać go do organizmu w formie płynnej. Woda jęczmienna to rewelacyjny sposób na dobre samopoczucie i poprawę swojego zdrowia.

Jak przygotować wodę jęczmienną?

Przygotuj 100 g ziaren jęczmienia i porządnie je wypłucz. Następnie gotuj je w wodzie aż będą miękkie. W kolejnym kroku przecedź napój, dodaj sok z cytryny, szczyptę cynamonu i miód. Tak przygotowaną wodę pij codziennie. Pamiętaj jednak, że woda jęczmienna nie jest dla każdego. Nie powinny spożywać jej osoby z nietolerancją glutenu. Zanim włączysz wodę jęczmienną do swojej diety skonsultuj się z lekarzem.