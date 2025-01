Mieszam 2 łyżki z tym płynem i wcieram w dywan. W kilka sekund usuwa cały brud i brzydkie zapachy. Sposób na pranie dywanu

Domowy płyn do prania dywanów. W mig usuwa zabrudzenia oraz niweluje brzydkie zapachy

Dywan to jedno z najbardziej zabrudzonych miejsc w całym domu. Zbiera on praktycznie wszystkie nieprzyjemne zapachy z mieszkania. Podobnie jak firanki, dywany chłoną zapachy z kuchni oraz dym papierosowy. Dodatkowo na dywanie pojawia się wiele innych zabrudzeń. Chodzenie w butach, rozlewane napoje - dywan brudzi się w ekspresowym tempie. W przeciwieństwie do prania firanek dokładnie wyczyszczenie dywanu może być trudne. Nie mieści się on w pralce i trzeba do czyścić podłodze. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnego prania dywanu. Nie jest to jednak tania usługa. Za wypranie jednego dywanu pokojowego trzeba najczęściej zapłacić około 150 zł. Okazuje się, że są proste, domowe sposoby, które pomogą Ci doczyścić zabrudzony dywan. Ta naturalna mieszanka nie tylko rozpuści zabrudzenia, ale także zniweluje brzydkie zapachy. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą 2 łyżki soli kuchennej oraz 0,5 szklanki białego octu. W tak przygotowanym roztworze namaczaj szczotkę z miękkim włosiem i przecieraj dywan. Sól kuchenna świetnie chłonie brzydkie zapachy i rozpuszcza plamy. Ocet z kolei działa bakteriobójczo i jest świetnym środkiem piorącym. Po uprania dywanu pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.

Rozsyp to na dywanie i odczekaj. Sposób na pranie dywanu na sucho

Nie zawsze pranie dywanu musi odbywać się na mokro. Jeżeli chcesz jedynie odświeżyć dywan to świetnie sprawdzą się sposoby robienia tego na sucho. Wystarczy, że na dywanie rozsypiesz sodę oczyszczoną lub mydliny z szarego mydła. Odczekaj około 1 godzinę i dokładnie odkurz dywan. Soda oczyszczona znana jest ze sowich właściwości odświeżających. Usuwa brzydkie zapachy i niewielkie zabrudzenia. Po takim zabiegu dywan będzie wyraźnie czystszy i odświeżony.

