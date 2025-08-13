Monter klimatyzacji zdradził jak ochłodzić mieszkanie bez klimy. Wydaj 5 zł i w pokoju od razu poczujesz ulgę. Jak ochłodzić mieszkanie?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-13 11:04

Jak ochłodzić mieszkanie w czasie upałów? Jeśli nie masz w domu klimatyzacji to temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą dać Ci w kość. Znajomy, który zajmuje się montowaniem klimatyzacji zdradził mi jeden patent na ochłodzenie mieszkania bez profesjonalnej klimy. Wystarczy wydać 5 zł w aptece, a w pokojach od razu zrobi się chłodniej o kilka stopni.

Sposób na ochłodzenie mieszkania

i

Autor: Shutterstock Sposób na ochłodzenie mieszkania

Monter klimatyzacji zdradził jak ochłodzić mieszkanie bez klimy

Wraz z nadejściem upałów do Polski wiele osób zastanawia się, jak skutecznie ochłodzić swoje mieszkanie, aby chociaż w nim znaleźć schronienie przed wysokimi temperaturami na zewnątrz. W końcu nie każdy ma zamontowaną w swoim mieszkaniu klimatyzację. Wówczas musimy radzić sobie sami i wykorzystywać domowe sposoby na ochłodzenie mieszkania. A jak to zrobić? Znajomy, który zawodowo montuje klimatyzacje wyjawił jeden patent, dzięki któremu można skutecznie obniżyć temperaturę w swoim domu i to bez klimy. Wystarczy kupić w aptece koc termiczny, którego koszt to około 5 złotych. To tani i naprawdę skuteczny sposób na ochłodzenie pokoju, gdy za oknem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby mocować je srebrną stroną na zewnątrz, ponieważ w ten sposób będzie ona odbijała promienie słoneczne i nie będą wpadać do pokoju. Oczywiście warto pamiętać, że ta metoda na ochłodzenie mieszkania będzie skuteczna jedynie pod warunkiem, że okna będą zamknięte.

Sposoby na ochłodzenie mieszkania w czasie upałów

Upalne dni wróciły do Polski. I choć wiele osób czekało na piękną pogodę, to nie da się ukryć, że w wysokie temperatury to spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Jak ochłodzić mieszkanie w upalne dni, gdy nie mamy dostępu do klimatyzacji? Warto przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam utrzymać względnie znośną temperaturę w pomieszczeniu:

  • Wietrz mieszkanie z samego rana i wieczorem, a na noc pozostaw uchylone okna,
  • Zasłoń rolety w ciągu dnia, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pomieszczeń,
  • Zainwestuj w grube białe zasłony lub zasłony zaciemniające, które skutecznie będą odbijać promienie słoneczne,
  • Zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza - postaw nawilżacz lub rozwieś mokre ręczniki,
  • Korzystaj z wentylatora, który skutecznie ochłodzi mieszkanie.

