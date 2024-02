Możesz jej pić więcej niż myślisz. Dietetyk obala popularne mity na temat kawy. Mit I: Kawa jest niezdrowa

Rhythm of the Dance znów zawita do Polski

Mit I: Kawa jest niezdrowa

Dzisiaj w naszym cyklu „Obalamy dietetyczne mity” rozprawimy się z jednym z najbardziej popularnych przesądów, dotyczących kawy. Czy naprawdę jest niezdrowa? Otóż nie! Z badań naukowych wiemy, że ryzyko zachorowań na serca przy regularnym piciu kawy spada o piętnaście procent. Przy cukrzycy typu drugiego o trzydzieści procent. Co więcej, inne badania dowodzą, że regularnie pita kawa zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór endometrium (rak trzonu macicy) oraz wątroby. Picie od trzech do pięciu filiżanek kawy dziennie jest jak najbardziej wskazane. Innym znanym mitem jest stwierdzenie, że: „Kawa wypłukuje magnez z organizmu”. To nieprawda! Kawa nie tylko nie wypłukuje magnezu, ale nawet jest jego źródłem. I oczywiście nie odwadnia. Wręcz przeciwnie! Duża kawa typu americano, to jest przecież 200-300 mililitrów wody.

Regularne picie kawy, zmniejsza też ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz depresji u kobiet aż o trzydzieści procent! Ale z kawą jednak trzeba uważać. Jeśli chcesz się porządnie wyspać, nie sięgaj po nią przed snem. Filiżanka mocnej kawy, wypita na mniej niż cztery godziny przed zaśnięciem, skraca go nawet o 45 minut! Czarna kawa, ma praktycznie zero kalorii, a jedna łyżeczka cukru to dodatkowe dwadzieścia kalorii. 50 mililitrów mleka, to także dodatkowe dwadzieścia kalorii. Co jest najgorsze podczas odchudzania? Tzw kawowe desery, chętnie serwowane w popularnych kawiarniach. Mogą się okazać źródłem nawet 700 kalorii. Ale sama czarna kawa pomoże ci schudnąć. Wypita przed wysiłkiem, wzmaga energię co powoduje stratę większej ilości kalorii. Za tydzień obalimy kolejny mit. A jeśli chcesz skutecznie schudnąć możesz też do mnie napisać.