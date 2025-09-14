Możesz to zrobić, zanim Polska znajdzie się w kleszczach deszczu i jesiennych temperatur. Dzięki temu odkręcisz termostat dopiero w listopadzie

Zimą możesz wykorzystać prosty trik z folią bąbelkową, aby zwiększyć temperaturę w pomieszczeniach.

Wystarczy odpowiednio przygotować folię i przykleić ją do okien, by zapobiec ucieczce ciepła.

Poznaj szczegółowy sposób aplikacji folii bąbelkowej oraz inne domowe patenty na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie dogrzać dom i zaoszczędzić na ogrzewaniu? Czytaj dalej

Genialny trik na ogrzania domu. Przyklej folię bąbelkową do okien

Znasz sposób na schłodzenie w czasie upałów z wykorzystaniem folii aluminiowej na oknach? Okazuje się, że zimą w podobny sposób zadziała folia bąbelkowa. W ten sposób możesz sprawić, że w pomieszczeniu będzie cieplej nawet o kilka stopni. W pierwszym kroku potnij folię bąbelkową na kawałki, które pokryją całe okna. Następnie okna i folię po stronie z wypustkami porządnie spryskaj wodą. Mocno dociśnij folię do okna, powinna ona "przykleić" się bez problemu, możesz jednak na bokach zabezpieczyć ją taśmą klejącą. Zabezpieczone w ten sposób okna sprawią, że pomieszczenie nie będzie się wychładzać, a ciepłe powietrze dłużej zostanie w środku.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Te patenty skutecznie Cię dogrzeją

Sezon grzewczy za pasem, a wraz z nim zwiększone koszty za ogrzewanie. Zanim zdecydujesz się na podkręcenie temperatury oraz rozkręcenie grzejnika poznaj domowe triki, które wspomogą ogrzewanie. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką należy zrobić przed zimą jest uszczelnienie okien. To przez okna i drzwi ucieka zimą najwięcej ciepła. Pamiętaj również, by odsłonić kaloryfery i nie zastawiaj grzejnika meblami. Te proste czynności pomogą CI zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Innym patentem na ogrzewanie mieszkania "przy okazji" jest otwierania piekarnika. Po skończonym pieczeniu otwórz piekarnik, tak by oddał on skumulowane w nim ciepłe powietrze. Rozgrzany piekarnik potrafi genialnie dogrzać kuchnię.