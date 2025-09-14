Możesz to zrobić, zanim Polska znajdzie się w kleszczach deszczu i jesiennych temperatur. Dzięki temu odkręcisz termostat dopiero w listopadzie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-09-14 5:20

Już niebawem rozpocznie się sezon grzewczy, a wraz z nim próby oszczędzania na ogrzewaniu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje wiele prostych sposobów na dogrzania mieszkania. Nie wymagają one dużych nakładów finansowych i mogą pomóc zaoszczędzić na rachunkach. Zobacz, jak zminimalizować koszty ogrzewania, a przy tym sprawić, że w domu zapanuje temperatura wyższa nawet o kilka stopni.

Świąteczna aranżacja okien

i

Autor: Sinenkiy / iStock / Plus/ GettyImages
  • Zimą możesz wykorzystać prosty trik z folią bąbelkową, aby zwiększyć temperaturę w pomieszczeniach.
  • Wystarczy odpowiednio przygotować folię i przykleić ją do okien, by zapobiec ucieczce ciepła.
  • Poznaj szczegółowy sposób aplikacji folii bąbelkowej oraz inne domowe patenty na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie dogrzać dom i zaoszczędzić na ogrzewaniu? Czytaj dalej

Genialny trik na ogrzania domu. Przyklej folię bąbelkową do okien

Znasz sposób na schłodzenie w czasie upałów z wykorzystaniem folii aluminiowej na oknach? Okazuje się, że zimą w podobny sposób zadziała folia bąbelkowa. W ten sposób możesz sprawić, że w pomieszczeniu będzie cieplej nawet o kilka stopni. W pierwszym kroku potnij folię bąbelkową na kawałki, które pokryją całe okna. Następnie okna i folię po stronie z wypustkami porządnie spryskaj wodą. Mocno dociśnij folię do okna, powinna ona "przykleić" się bez problemu, możesz jednak na bokach zabezpieczyć ją taśmą klejącą. Zabezpieczone w ten sposób okna sprawią, że pomieszczenie nie będzie się wychładzać, a ciepłe powietrze dłużej zostanie w środku.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Te patenty skutecznie Cię dogrzeją

Sezon grzewczy za pasem, a wraz z nim zwiększone koszty za ogrzewanie. Zanim zdecydujesz się na podkręcenie temperatury oraz rozkręcenie grzejnika poznaj domowe triki, które  wspomogą ogrzewanie. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką należy zrobić przed zimą jest uszczelnienie okien. To przez okna i drzwi ucieka zimą najwięcej ciepła. Pamiętaj również, by odsłonić kaloryfery i nie zastawiaj grzejnika meblami. Te proste czynności pomogą CI zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Innym patentem na ogrzewanie mieszkania "przy okazji" jest otwierania piekarnika. Po skończonym pieczeniu otwórz piekarnik, tak by oddał on skumulowane w nim ciepłe powietrze. Rozgrzany piekarnik potrafi genialnie dogrzać kuchnię.

Przeczytaj także:
Żadnych much w domu. Przetrzyj ramy okien i drzwi, a owady będą je omijać szero…
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

USZCZELNIANIE OKIEN
OGRZEWANIE DOMU
FOLIA