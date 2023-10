Muśnij się owocami. Dodaj jesienie kolorów

Naturalna słodycz owoców sprawia, że najczęściej, w różnej formie, dodajemy je do ciast, lodów czy smoothie. Jednak doskonałym pomysłem jest także wykorzystanie ich jako składników dań wytrawnych. Kaczka z jabłkami czy góralski ser z żurawiną to klasyczne przykłady, które zapewne większości są znane, ale to tylko niewielki ułamek kulinarnych możliwości. W kuchni warto eksperymentować – to świetna zabawa, a jej efekty mogą nas bardzo miło zaskoczyć! Chęć odkrywania nowych smaków i poszerzanie kulinarnych horyzontów sprawiają, że przygotowywanie domowych posiłków przestaje być nielubianym obowiązkiem, a staje się przyjemnością i formą hobby. A przecież o to chodzi!

Zobacz także: Wyciśnij cytrynę i dodaj dwie łyżki popularnej przyprawy, a poczujesz świeżość. Łebski trik na neutralizowanie brzydkiego zapachu ze zlewu i kanalizacji. Jak się pozbyć smrodu ze zlewu?

Taki dodatek, to MUS!

Aby smakiem i aromatem pysznych owoców móc cieszyć się przez cały rok, warto mieć pod ręką musy Herbapol. Co je wyróżnia? Innowacyjna forma i opakowanie, doskonały smak, a przede wszystkim – łatwość użycia i mnogość zastosowań. Musy powstają z minimum 300 g owoców na 300 g produktu, mają gęstą, półpłynną, aksamitną konsystencję i są dostępne w trzech wariantach: Truskawki, Wiśnie oraz Mango & Brzoskwinie. Musy Herbapol są idealnym dodatkiem nie tylko do naleśników, placuszków, owsianki czy deserów, ale także do dań obiadowych oraz szybkich przekąsek o wytrawnym charakterze. Dowód? Trzy poniższe przepisy, których autorką jest znana ekspertka kulinarna Daria Ładocha. Smacznego!

Sałatka z grillowanym kurczakiem z sosem na bazie musu Herbapol Mango & brzoskwinie

Składniki na 4 porcje:

1 pierś z kurczaka, pokrojona na plasterki

oliwa do smażenia

1 łyżeczka papryki słodkiej, sól, pieprz

2 małe sałaty rzymskie

1 mała sałata lodowa

1 czerwona cebula, pokrojona w piórka

1 zielony ogórek, pokrojony w plastry ze skórą

1 czerwona papryka, pokrojona w słupki

1 marchewka, pokrojona w słupki

4 łyżki prażonych orzechów ziemnych

½ pęczka mięty

¼ pęczka koperku

Sos:

1 opakowanie musu Herbapol Mango & Brzoskwinie

2 ząbki czosnku, drobno posiekane

2 łyżki prażonego sezamu

6 łyżek sosu sojowego

1 papryczka chili (opcjonalnie)

sok z limonki

kolendra świeża

Sposób przygotowania:

Kurczaka natrzyj, solą, pieprzem i papryką. Rozgrzej patelnię, dodaj oliwę, podsmaż kurczaka na złoty kolor. Na półmiskach ułóż liście sałaty rzymskiej i porwanej sałaty lodowej. Na wierzchu ułóż ogórka, paprykę, marchewkę i cebulę. W oddzielnej misce wymieszaj mus Herbapol Mango & Brzoskwinie z czosnkiem, sosem sojowym, posiekaną kolendrą, sezamem i chili. Na sałacie ułóż kurczaka, polej dużą porcją powstałego dressingu, udekoruj musem Herbapol Mango & Brzoskwinie, orzechami, miętą i koperkiem.

Grzanki z kozim serem i musem Herbapol Truskawki

Składniki do przygotowania 4 porcji:

1 duża bagietka

2 łyżki czerwonego pesto

1 roladka dojrzewająca koziego sera w roladzie

2 szalotki pokrojone w piórka

oliwa z oliwek

100 g czarnych oliwek, pokrojonych w plastry

1 opakowanie musu Herbapol Truskawki

rukola

kilka liści mięty

prażone pestki dyni

1 łyżeczka masła klarowanego

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do temperatury 200 st. C w trybie grill. Bagietkę pokrój na grubsze kromki i posmaruj oliwą. Umieść kanapeczki na ruszcie i piecz w piekarniku do zarumienienia. Nie zapomnij obrócić grzanki aby opiec dwie strony. Szalotkę posiekaj i podsmaż na łyżce masła klarowanego. Posmaruj bagietkę czerwonym pesto oraz ułóż na niej pokrojony ser, oliwki i przygotowaną wcześniej szalotkę. Na wierzchu dodaj mus Herbapol Truskawki. Udekoruj rukolą, pestkami dyni oraz miętą.

Wytrawna tarta serowa z musem Herbapol Wiśnie

Składniki do przygotowania 4 porcji

Ciasto:

300 g mąki

200 g masła

2 żółtka

½ łyżeczki soli

4 łyżki pestek słonecznika

Nadzienie:

500 ml śmietanki 36%

5 jajek

200 g tartego sera grana padano

125 g sera brie, pokrojonego w plastry

100 g gorgonzoli pokrojonej w kostkę

100 g orzechów włoskich, pokrojonych

1 łyżka posiekanego tymianku lub łyżeczka suszonego

1 por (biała część) pokrojony w plasterki

1 łyżka masła klarowanego

pieprz do smaku

1 mus Herbapol Wiśnie

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni w trybie włączonych grzałek góra-dół. Składniki na ciasto umieść w dużej misce i zagnieć na jednolitą masę. Zwróć uwagę, aby czas zagniatania ciasta nie był krótszy niż około 10 minut. Wyłóż ciastem formę do tarty o średnicy 25 cm. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz przez 30 minut. Wyjmij ciasto i poczekaj aż całkowicie wystygnie. Nie wyłączaj piekarnika.

Na patelni rozpuść masło i podsmaż na nim pora aż nabierze słodyczy i złotego koloru. W osobnym naczyniu połącz mikserem śmietanę, ser grana padano, jajka, pieprz i tymianek. Do wystygniętego ciasta przełóż najpierw powstałą masę śmietanową, a następnie odsączonego pora, ser brie i gorgonzolę. Całość posyp orzechami i wstaw do pieca na 30 minut. Przed podaniem udekoruj tartę musem Herbapol Wiśnie.

i Autor: Materiały prasowe Herbapol