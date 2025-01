Zrób to z winoroślą już w lutym, a jesienią zbierzesz pełne kosze winogron. Zabieg może podwoić plony. Cięcie winorośli zimą

Wrzucam do wody i po 6 godzinach pryskam rośliny. Usuwa mszyce już w kilka sekund. Szkodniki uwalniają rośliny i nie wracają. Domowy oprysk na mszyce

O rośliny, które uprawiamy w swoim ogrodzie najczęściej należy dbać przez cały rok, również zimą. Tak też jest w przypadku krzewów owocowych i winorośli. W końcu chyba każdy posiadacz winorośli pragnie, aby ta dała mu obfite plony. Tu oprócz nawożenia, czy podlewania, nie wolno zapominać o jednym zabiegu, który jest niezwykle ważny zimą, a ma ogromny wpływ na wielkość plonów jesienią. Chodzi o cięcie winorośli, które powinno się wykonać już na początku lutego. Oczywiście istnieje kilka sposobów na zimowe przycinanie winorośli.

Jak przycinać winorośl zimą? Dzięki temu podwoisz plony

Winorośl młodą, czyli taką w pierwszym i drugim roku po posadzeniu przycinamy tak, aby miała 2 silne pędy. Wszystkie pozostałe, słabsze - usuwamy. Tu należy pamiętać, aby silne pędy również skrócić nad 2. lub 3. oczkiem. W kolejnych latach wykonujemy radyklane cięcia gałęzi winorośli, gdyż to pozytywnie wpłynie na jej owocowanie jesienią. Niżej osadzoną gałąź skracamy na wysokości 2. oczka, a tę, która rośnie wyżej – zostawiając od 5 do 9 pąków. Wszystkie słabsze pędy usuwamy. Ważne jest również to, aby pędy winorośli ciąć zawsze pod skosem, zachowując 1,5-2 cm od pąka. Na wykonanie zimowego cięcia winorośli wybierz pogodny dzień, kiedy temperatura będzie na plusie.

Nawożenie winorośli. Kiedy to robić?

Innym istotnym zabiegiem jest nawożenie winorośli. To dzięki regularnemu dostarczaniu składników odżywczych roślina pięknie owocuje, ale tez jest odporna na wszelkie szkodniki i choroby. Nawożenie winorośli powinno się wykonywać trzy razy w sezonie: pierwsze na przełomie marca i kwietnia, drugie na przełomie maja i czerwca, a ostatnie po zawiązaniu owoców, czyli wtedy, gdy owoce mają wielkość mniej więcej grochu, czyli w sierpniu lub we wrześniu. Oczywiście odżywiać winorośl można częściej, zwłaszcza jeśli rośnie ona w ubogiej glebie.

