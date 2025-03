Najgorętsze trendy beauty na 2025? Skinimalizm i wielofunkcyjność

Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

Skinimalism - jest o nim głośno od pewnego czasu, ale nie da się ukryć, że duży wpływ na popularność tego trendu miała pandemia. Pięć lat temu „lockdown” całkowicie wpłynął na zmianę naszych dotychczasowych przyzwyczajeń. To wtedy zaczęliśmy rezygnować z rozbudowanej rutyny pielęgnacyjnej, by większą uwagę poświęcić rzeczywistym potrzebom skóry. Szybko okazało się, że prostota idzie w parze ze zdrowiem cery, dlatego ten trend trwa w najlepsze. I słusznie! Warto zdać sobie sprawę, że każda skóra niezależnie od rodzaju potrzebuje dobrego oczyszczania, nawilżania, czy skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. W ten trend idealnie wpisują się więc kosmetyki, które spełniają jej podstawowe wymagania, w tym także wielofunkcyjne produkty. Ich stosowanie oszczędza czas, pieniądze i miejsce w łazience, a jednocześnie zapewnia skórze kompleksową pielęgnację. Takie podejście jest nie tylko wygodne, ale też ekologiczne, bo wyrzucamy mniejszą ilość opakowań po kosmetykach. Stosowanie dobrze skomponowanej pielęgnacji pomaga utrzymać równowagę skóry oraz skutecznie przeciwdziałać wczesnym oznakom starzenia. Skinimalism to więc prosty krok do tego, by cieszyć się zdrową skórą pełną naturalnego blasku. Taką, o jakiej marzy każda z nas.

DEMAKIJAŻ Z BONUSEM

Sposób na skuteczne oczyszczenie skóry, bez nadmiernego przesuszenia i uczucia szorstkości! To masło skutecznie usuwa makijaż z twarzy, oczu i ust, a także zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum. Jego wyjątkowa formuła umożliwia dwuetapowe oczyszczenie skóry w jednym kroku pielęgnacyjnym. Kosmetyk sprawia, że jest ona wygładzona i nawilżona, bez uczucia ściągnięcia naskórka. Zawiera delikatne składniki oczyszczające wzbogacone o regenerującą witaminę E i sprzyja zachowaniu fizjologicznego pH skóry.

Wypróbuj: Dr Skin Clinic Masło mycie i demakijaż, 47,99 zł/90 ml, dostępne w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl

UKOJENIE W PŁYNIE

Zwykłe żele do mycia nierzadko mocno wysuszają i podrażniają skórę, dlatego lepszym rozwiązaniem jest mydło hypoalergiczne z olejem z wiesiołka. Ten produkt został przetestowany dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry (AZS), dlatego nadaje się do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do alergii. Mydło nie tylko dokładnie oczyszcza, ale dzięki zawartości oleju z wiesiołka silnie nawilża, reguluje wydzielanie sebum, wspomaga leczenie chorób skóry, w tym AZS, wzmacnia bariery ochronne skóry a nawet przyspiesza gojenie się ran. To idealne wsparcie dla mikrobiomu i sprzymierzeniec w codziennej pielęgnacji. Mydło jest wegańskie i zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

Wypróbuj: BARWA HIPOALERGICZNA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka, 12,99 zł/500 ml

WSPARCIE PO CAŁYM DNIU

Serum na noc, jedyne w swoim rodzaju! Przed jego użyciem należy schłodzić je w zamrażarce, a po 5-15 minutach nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i /lub szyi i dekoltu palcem, lub patyczkiem. To natychmiastowe, lodowe odświeżenie i ukojenie dla skóry, która wymaga głębokiego nawodnienia i wzmocnienia. Serum sprawia, że podrażnienia i zaczerwienienia powstałe w ciągu dnia są zniwelowane, a cera po nocy jest wypoczęta, widocznie wygładzona i naturalnie świetlista. Kosmetyk zawiera 3 rodzaje kwasu hialuronowego, który działa na wielu poziomach jednocześnie, a także elektrolity czyli magnez, miedź, cynk, wzmacniające kondycję skóry i przyspieszające jej regenerację. Serum nie traci swoich właściwości pielęgnacyjnych podczas wielokrotnego zamrażania i odmrażania. Można je stosować też w temperaturze pokojowej oraz po lekkim schłodzeniu w lodówce. Niezależnie od wyboru zapewnia cerze natychmiastowe nawilżenie i odświeżenie.

Wypróbuj: PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc, 31,99 zł/50 ml

INTENSYWNE NAWILŻENIE

Ten silnie nawilżający lotion jest odpowiedni do każdego rodzaju cery, szczególnie wrażliwej. Zawiera aż 7 rodzajów kwasu hialuronowego, które wnikają również w głębsze warstwy skóry. Dzięki temu zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra jest rozświetlona i wygładzona. Można go stosować na twarz i szyję o dowolnej porze dnia, również na makijaż, a także na noc. Hada Labo po japońsku oznacza laboratorium skóry. To produkty najwyższej jakości, które mają minimalistyczne formuły dające maksymalnie możliwe efekty. Zawierają tylko najlepsze składniki, bez zbędnego obciążenia dla skóry.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO REGENERATING Lotion Regenerator Super-Nawilżacz, 64,99 zł/150 ml

MAKIJAŻ I PIELĘGNACJA

Rozwiązanie dla fanek lekkiego make-upu. Ten innowacyjny BB krem o przyjemnej formule dodaje skórze blasku i zapewnia naturalny efekt promiennej, zdrowo wyglądającej cery. Subtelnie wyrównuje jej koloryt i ukrywa drobne niedoskonałości. Formuła kosmetyku została wzbogacona o kwas hialuronowy i ektoinę, które dbają o odpowiedni poziom nawilżenia skóry, wiążą wodę oraz zapobiegają jej utracie. W składzie kremu BB są także probiotyki, korzystnie wpływające na mikrobiom skóry, zachowując jej zdrowy wygląd. Produkt zapewnia długotrwałe 48-godzinne nawilżenie, a subtelnie tonująca formuła nie obciąża skóry, dając satynowe wykończenie bez efektu maski.

Wypróbuj: CASHMERE BB Nawilżający krem-podkład tonujący z ektoiną, 49,99 zł/30 ml

KREM DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Skuteczny, wielozadaniowy krem przeciwstarzeniowy na dzień i na noc. Jego formuła zawiera wyjątkową technologię Alfa [3R], dzięki której kosmetyk: [R]ewitalizuje, [R]egeneruje oraz [R]edukuje zmarszczki. Zawiera trio składników aktywnych pochodzenia naturalnego, w tym kwas hialuronowy, pozyskiwany w procesie biofermentacji, który wspiera regenerację włókien podporowych skóry. Do tego ekstrakt z lucerny siewnej, czyli roślinny koncentrat o silnym działaniu regenerującym na skórę właściwą i naskórek. Całość dopełnia ekstrakt z liliowca rdzawego, który charakteryzuje się właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwglikacyjnymi. Formułę wzbogacono także o niacynamid, który m.in. działa ujędrniająco, zwęża pory i wyrównuje koloryt. Krem ma ultrasensoryczną, lekką konsystencję, zapewniając satynowe wykończenie na dzień, a jednocześnie wystarczająco otulającą, by zapewnić komfort na noc. Produkt jest odpowiedni dla każdego typu skóry.

Wypróbuj: Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream na dzień i na noc, 339 zł/75 ml