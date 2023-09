Najwięcej przyjemności w jednej torebce!

Zakazana dynia do jedzenia. Takiego warzywa nigdy nie jedz bo gorzko pożałujesz. Wypadanie włosów to tylko początek. Jak jeść dynię?

Dla wielu osób jesień to najmniej lubiana pora roku. Dni są coraz krótsze, a i pogoda często nie rozpieszcza i zamiast „złotej jesieni”, za oknami gości deszcz, wiatr i szaruga. To właśnie teraz szczególnie warto znaleźć własne sposoby na codzienne chwile przyjemności. Spacer, spotkanie z przyjaciółką, lektura książki ulubionego autora, a może domowe SPA? Niezależnie, co wybierzemy, w każdej z tych sytuacji idealną towarzyszką będzie pyszna herbata. A jesień to najlepszy czas na poszerzenie swoich herbacianych horyzontów – testowanie nowych smaków i sprawdzanie, który z nich da nam najwięcej przyjemności.

Zielone herbaty Big-Active – przyjemność na 8 różnych sposobów!

Wyjątkowy smak, głęboki aromat i różnorodne, intrygujące kompozycje – to wyróżniki zielonych herbat Big-Active. W linii znajdziemy osiem wariantów, a w każdym z nich główną rolę grają duże, wysokiej jakości liście herbaty zielonej. Stanowią one doskonałą bazę dla oryginalnych, starannie dobranych dodatków – egzotycznych owoców i płatków kwiatów. Każda z kompozycji została zamknięta w przezroczystej torebce i schowana w osobną kopertkę – tak, aby ulubiony smak móc mieć zawsze przy sobie. Nim zaparzymy zieloną herbatę warto pamiętać, że jeśli nie chcemy utracić jej cennych walorów, nie wolno zalewać jej wrzątkiem, lecz wodą o temperaturze ok. 90°C.

Big-Active Herbata zielona Pure Green to propozycja klasyczna – idealna dla tych, którzy preferują herbaty „czyste” i chcą cieszyć się ich naturalnym, głębokim smakiem. Ale choć zielona herbata sama w sobie smakuje wspaniale, to świetnie komponuje się również z różnorodnymi dodatkami, czego dowodem jest siedem pozostałych wariantów dostępnych w tej „zielonej kolekcji”:

Big-Active Herbata zielona z papają i jagodami goji - to kwintesencja egzotycznego smaku i aromatu, których dopełniają skórka pomarańczy i płatki słonecznika;

Big-Active Herbata zielona z maliną i marakują – to niebanalnie, a przy tym harmonijnie dobrane dodatki: słodkie maliny, lekko kwaskowa marakuja oraz płatki kwiatu bławatka;

Big-Active Herbata zielona z pigwą i granatem - zielona herbata zyskuje tu nowy wymiar smaku za sprawą pigwy, skórki pomarańczy, granatu oraz płatków kwiatu słonecznika;

Big-Active Herbata zielona z limonką i mandarynką - to liście herbaty plus energetyzujące cytrusy. Limonka i mandarynka dodają świeżości, a płatki kwiatu słonecznika uzupełniają tę pobudzającą zmysły kompozycję;

Big-Active Herbata zielona z truskawką i graviolą – znane i lubiane truskawki w połączeniu z nie tak popularną graviolą to zaskakujący, ale świetnie dobrany duet. Idealnie współgra on z głębokim smakiem zielonej herbaty;

Big-Active Herbata zielona z opuncją i mango – w tym wariancie tropikalna słodycz mango i opuncji jest perfekcyjnie zrównoważona zieloną herbatą. Całości dopełnia dodatek skórki pomarańczy i płatków kwiatów słonecznika;

Big-Active Herbata zielona Earl Grey z bergamotką – to wyjątkowa odsłona herbacianego naparu. Wszyscy koneserzy zielonej herbaty z pewnością docenią jej połączenie z olejkiem z bergamotki.

i Autor: Materiały prasowe Be Active