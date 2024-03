Nakładam na brudne fugi w kuchni i przecieram szczoteczką. Są czyste jak nowe. Naturalne sposoby na porządki w domu

Cytryna, soda oczyszczona i ocet – najprawdopodobniej każdy z nas ma je w swojej kuchni. Właśnie te proste składniki wystarczą, aby wykonać domowe detergenty, wzorując się na doświadczeniu naszych mam i babć. Lista zalet takich specyfików jest długa – przede wszystkim możemy je łatwo wykonać samodzielnie, oszczędzamy na zakupie kolejnych detergentów, a sprzątanie jest skuteczne i bardziej naturalne.

– Lubimy produkty wielofunkcyjne, tzw. 2w1, które mają kilka zastosowań i zwyczajnie upraszczają naszą codzienność. Podobnie możemy spojrzeć na różne produkty spożywcze i substancje, z których korzystamy podczas gotowania, a które sprawdzą się jako środki czyszczące czy myjące. Na przykład soda oczyszczona, którą wykorzystujemy jako środek spulchniający do ciast, placuszków czy innych wypieków, może okazać się także sprzymierzeńcem w walce o czysty piekarnik. Ocet spirytusowy natomiast doskonale wyczyści nalot z kamienia, a kiedy trzeba zadziała jak środek dezynfekujący. Nie zapominajmy także o soku z cytryny, który wywabił już niejedną plamę. Warto znać nietypowe zastosowania typowych składników kuchennych. To się po prostu opłaca – mówi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Cytryna w akcji

Możemy ją wykorzystać do wyczyszczenia wielu urządzeń i powierzchni w kuchni i nie tylko.

Z powodzeniem zastąpi chemiczny odkamieniacz w elektrycznych dzbankach, w których po jakimś czasie osadza się kamień. Wystarczy, że wyciśniemy sok z całej cytryny i połączymy go z wodą. Taki roztwór pozostawmy w dzbanku na godzinę, a potem zagotujmy wodę i wylejmy całość.

Połówka cytryny w połączeniu z solą sprawdzi się do wyszorowania deski do krojenia – przecieranie deski powstałym roztworem sprawi, że powierzchnia się rozjaśni, a plamy znikną. Taką odświeżoną, drewnianą deskę możemy przetrzeć olejem, aby ją zabezpieczyć przed wilgocią.

Jeśli chcemy, aby fugi w łazience czy kuchni odzyskały swój dawny wygląd, potraktujmy je sokiem z cytryny, a po upływie kilkunastu minut przetrzyjmy szczoteczką.

Soda oczyszczona – na przypalenia i nie tylko

Pasta z sody oczyszczonej i wody uratowała samopoczucie niejednej pani i pana domu, skracając męczarnie związane z szorowaniem zaschniętych zabrudzeń i przypaleń.

Łącząc pół szklanki sody z 2 łyżkami wody, uzyskamy mieszankę, która świetnie sprawdzi się do czyszczenia piekarnika. Pastę najlepiej pozostawić na noc, tak aby wniknęła w tłuste, zaschnięte plamy, a rano przetrzeć powierzchnię uniwersalną ściereczką.

Soda oczyszczona może pełnić funkcję pochłaniacza zapachów – np. umieszczona w lodówce, zneutralizuje intensywny aromat cebuli, sera pleśniowego czy czosnku.

Przypalenia na emaliowanym garnku trudno usunąć, posiłkując się płynem do mycia naczyń i gąbką. Możemy sobie pomóc, nakładając na przypalone miejsce pastę z sody i wody. Najlepiej zostawić ją na 12 godzin, aby zmiękczyła zabrudzenie.

Ocet – pogromca kamienia

Ocet, który stosujemy do podkręcenia smaku potraw, znajdzie zastosowanie także podczas czyszczenia różnych powierzchni.

Twarda woda pozostawia zacieki i naloty na bateriach umywalkowych czy przy zlewie. Rozwiązaniem jest wykorzystanie octu – wystarczy, że namoczymy nim ściereczkę i owiniemy ją dookoła miejsca, w którym są widoczne zacieki. Po godzinie warto przetrzeć miejsce i gotowe.

Jeśli chcemy, aby szyby od kabiny prysznicowej były czyste i wolne od wodnych zacieków, wyczyśćmy je za pomocą gąbki zanurzonej w occie.

Podgrzana mieszanka wody i octu to także sposób na zabrudzenia i nieprzyjemny zapach w mikrofalówce. Wystarczy, że podgrzejemy uzyskany płyn przez 15 minut w urządzeniu, a po odczekaniu kilku minut przetrzemy zmiękczone zabrudzenia szmatką.

Wielofunkcyjne ściereczki z mikrofibry

Mówiąc o sprzątaniu bez chemii nie możemy zapomnieć o ściereczkach z mikrofibry, które skutecznie czyszczą różne powierzchnie bez konieczności użycia detergentów.

– Uniwersalna ściereczka z mikrowłókien poliestrowych to domowy „game changer” jeśli chodzi o czyszczenie na sucho. Mikrofibrą usuniemy tłuste ślady na szybach i lustrach, pozbędziemy się kurzu z ekranu telewizora czy liści kwiatów, a także zanieczyszczeń na kuchennym blacie. I to wszystko bez zacieków, smug i śladów, ponieważ tkanina skutecznie wchłania zabrudzenia do wewnątrz, nie rozsmarowując ich po czyszczonej powierzchni. Ściereczka jest wielofunkcyjna, więc można ją wykorzystać do czyszczenia różnych pomieszczeń, ale dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w komplet i przypisanie każdej ściereczki do konkretnego pomieszczenia – np. żółtej do łazienki, a różowej do kuchni. Pozwoli to zachować higienę – podpowiada Marta Krokowicz.

Stosując domowe środki czystości, nie zapominajmy o ściereczkach, zmywakach czy szczotkach, które zdecydowanie ułatwią nam sprzątanie. Ten duet sprawdzi się nie tylko podczas domowych porządków, ale także prac w garażu czy pomieszczeniach gospodarczych, dlatego warto mieć zapas zawsze pod ręką.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni