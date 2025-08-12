Namaczam waciki w tym i rozkładam po parapetach w domu i na działce. Uporczywe ćmy przestały przylatywać do okien. Domowy sposoby na latające ćmy

Ćmy, nocne motyle, są kluczowe dla zapylania roślin, ale ich naturalna nawigacja bywa zakłócona przez sztuczne światło.

Ich „lot do światła” to wynik dezorientacji, a nie celowego przyciągania, co prowadzi do ich obecności w naszych domach.

Naturalne olejki, takie jak cedrowy czy lawendowy, mogą skutecznie odstraszyć ćmy z wnętrz i tarasów.

Odkryj, dlaczego ćmy budzą lęk i jakie przesądy są z nimi związane, pomimo ich ważnej roli w ekosystemie.

Dlaczego ćmy lecą do światła?

Ćmy to gatunki nocnych motyli, które jak sama nazwa wskazuje uaktywniają się nocami. Nie są one szkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych. Większość gatunków ciem ogrywa ważną rolę w zapytaniu roślin. Wyjątkiem jest oczywiście ćma bukszpanowa, której larwy powodują duże zniszczenia z bukszpanie, ostrokrzewach oraz trzmielinie.

Nocne motyle znane są z tego, że zawsze lecą w kierunku światła. Wystarczy niewielka ilość światła i pojawiają się ćmy. Nic zatem dziwnego, że wieczorami pojawiają się na rozświetlonych tarasach oraz wlatują do mieszkań. Ćmy mogą także lecieć do światła ekranów telewizorów oraz komputerów. Takie zachowanie ciem wynika z ich naturalnego instynktu nawigacyjnego. W naturalnych warunkach ćmy orientują się w terenie na podstawie świateł księżyca oraz gwiazd. Sztuczne światło w postaci żarówek i ekranów zakłóca naturalny mechanizm poruszania się ciem. Wbrew obiegowej opinii światło nie przyciąga ciem, a zaburza ich system poruszania się i nawigacji.

Namocz waciki w tym olejku i połóż na parapecie. Naturalny sposób na odstraszenie ciem

Dla wielu osób widok latającej ćmy budzi niepokój oraz obrzydzenie. Choć trzeba przyznać, że same owady nie stanowią zagrożenia to przypadku, gdy złożą jaka w mieszkaniu sytuacja może okazać się poważniejsza. Istnieją naturalne sposoby odstraszania ciem. Najprostszą metodą jest nasączenie waty lub płatków kosmetycznych olejkami odstraszającymi. Należą do nich olejek cedrowy oraz olejek lawendowy. Tak przygotowany odstraszacze rozłóż po parapetach, a ćmy nie będą wlatywały do środka. Jeżeli ćmy zakłócają wieczorny pobyt na tarasie to skutecznym sposobem może okazać się rozpalenie kadzideł z dodatkiem olejku cyfrowego lub lawendowego.

Przesądy związane z ćmami. Dlaczego tak wiele osób ich nie lubi?

Mimo, ze ćmy należą do gatunków motyli, to w przeciwieństwem do swoich dziennych braci budzą lek i odrazę. Dla wielu osób ćmy kojarzą się z czym nadnaturalnym. Ćmy występują w wielu kulturach i kojarzą się z przemianą, a nawet śmiercią. Symbolizują zmarłe dusze mogą odgrywać role przewodników po zaświatach. Ciekawą legendą dotyczącą ciem jest ta z człowiekiem ćmy, czyli mothmanem. Ma to być zagadkowe stworzenie, które miało pojawiać się w Wirginii Zachodniej w latach 1966 i 1977 przed katastrofą mostu Silver Bridge. Na podstawie tych wydarzeń w 2002 roku nakręcono film "Przepowiednia" z Richardem Gere w roli głównej.