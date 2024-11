Namocz i przyłóż do pożółkłej ramy okiennej. Ten środek w kilka minut doczyści nawet najbardziej oporne zabrudzenia. Czyszczenie ram okiennych

Jak pozbyć się żółtych plam z ram okiennych?

Pożółkłe plamy na ramach okiennych PCV to bardzo powszechny problem. Tego rodzaju zabrudzenia powstają po latach użytkowania i nie zawsze mamy na nie wpływ. To między innymi zanieczyszczenie z powietrza, smog, dym papierosowy, a nawet osadzający się tłuszcz kuchenny. Żółte plamy na ramach okiennych PCV nie łatwo doczyścić. Brud wżera się w powierzchnię i nawet szorowanie z dodatkiem chemii na niewiele się zdaje. Na szczęście w takich sytuacjach są domowe sposoby od naszych babć. Ta gęsta papka świetnie doczyści pożółkłe plamy i delikatnie wybieli powierzchnię.

Namaczam i przykładam do ram okiennych PCV. Domywa żółte plamy i wybiela

Aby dokładnie umyć ramy okienne za początku przetrzyj je wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do naczyń. Następnie w niewielkiej miseczce wymieszaj sodę oczyszczoną i wodę w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą wetrzyj ramy okienne PCV. Pozostaw ją na powierzchnie przez około 15 minut, a następnie dokładnie zmyj. Na większe zabrudzenia możesz przygotować czyszczący okład. Przygotuj gazę lub ręcznik papierowy i namocz go w mieszance wody i sody oczyszczonej. Następnie przyłóż to na zabrudzenie i pozostaw na 40 minut. Soda oczyszczona to rewelacyjny środek czyszczący. Sprawdza się zarówno podczas prania czy usuwania kamienia z wody. Ma one silnie właściwości przeciwbakteryjne i świetnie niweluje zarodniki pleśni na wszelkiego rodzaju powierzchniach. Soda oczyszczona to również właściwości wybielające. Nie jest tak silna i drażniąca jak klasyczne wybielacze dlatego też z powodzeniem może być wykorzystywana na delikatne i malowane powierzchnie.