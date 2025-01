Natrzyj tym wnętrze muszli klozetowej i idź spać. Osady z wody i kamień rozpuszczą się, gdy ty będziesz spać. Szybki sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Wsyp to do toalety. Aktywna piana doczyści muszlę klozetową z kamienia oraz zacieków

Zdecydowanie nie jest to niczyja ulubiona czynność. Czyszczenie toalety nie należy do najprzyjemniejszych zadań. Jest jednak bardzo ważne. Nie bez powody muszla klozetowa nazywana jest najbrudniejszym miejscem w całym domu. Zbierają się w niej niebezpieczne dla zdrowia bakterie. Toaletę należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu. Musi być ona dokładnie umyta. Najczęściej do czyszczenia muszli klozetowej korzystamy z silnych detergentów. Są one skuteczne ale mogą być także drażniące. Obecnie w modzie są domowe i naturalne sposoby na sprzątanie. Okazuje się, że w ogromnej puli domowych środków czystości jest także coś, co świetnie doczyści toaletę. Jest to soda oczyszczona. Jej właściwości rewelacyjnie sprawdzają się przy czyszczeniu muszli klozetowej. Możesz wsypać ją bezpośrednio do wnętrza muszli. Lepsze rezultaty osiągniesz jednak, jak wcześniej wymieszasz sodę oczyszczoną z woda w równych proporcjach. Powstanie gęsta pasta, którą należy wetrzeć w ścianki muszli klozetowej. Nie spuszczaj wody i całość zostaw na jedną noc. Rano delikatnie przetrzyj muszlę klozetową i gotowe.

Dlaczego soda oczyszczona tak rewelacyjnie sprawdzi się podczas czyszczenia muszli klozetowej?

Soda oczyszczona to biały proszek znany pod nazwą wodorowęglanu sodu lub kwaśnego węglanu sodu. Jest to produkt, który świetnie sprawdzi się zarówno w kuchni, podczas pielęgnacji oraz w domowych porządkach. Soda oczyszczona wykazuje działanie przeciwbakteryjnie, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas czyszczenia takich powierzchni jak właśnie wnętrze muszli klozetowej. Usuwa zabrudzenia, w tym rozpuszcza osady i kamień, a dodatkowo ma właściwości wybielające. Sprawia, że pożółkłe i poszarzałe powierzchnie odzyskują dawną biel. Jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt.