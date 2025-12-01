Naukowcy odkryli, że ta czynność chroni nas przed Alzheimerem. Działa niczym tarcza i stymuluje mózg. Wystarczy kilkanaście minut dzienne

Siedzący tryb życia i stres negatywnie wpływają na zdrowie, ale jest też prosta czynność, która może działać prozdrowotnie.

Badania wykazują, że regularne słuchanie muzyki może zmniejszyć ryzyko demencji o 30%, a aktywne angażowanie się w nią nawet o 35%.

Muzyka pozytywnie wpływa na wiele obszarów mózgu, poprawiając pamięć, koncentrację i redukując stres.

Jakie jeszcze korzyści dla zdrowia mózgu może przynieść codzienne słuchanie ulubionych utworów?

Wiele codziennych czynności może mieć ogromny wpływ na nasz organizm. Bardzo dużo mówi się o negatywnych skutkach nowoczesnego modelu życia. Stres, praca siedząca oraz brak stymulatorów mózgu odbijają się na naszym zdrowiu. Są również pewne zachowania, które regularnie wykonywane mogą mieć pozytywny wpływ. Tak jest w przypadku słuchania muzyki. Okazuje się, że ta forma relaksu ma szereg prozdrowotnych korzyści.

Jak wynika z badania opublikowanego w "International Journal of Geriatric Psychiatry" osoby regularnie słuchające muzyki miały niższe, o 30 proc., ryzyko rozwoju demencji. Badania przeprowadzono na grupie ponad 11 tys. osób w wieku od 40 do 90 lat.

Jak słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm?

Muzykoterapia to nie jest nowe pojęcie. Od lat wiadomo, że muzyka może wpływać na nasze samopoczucie oraz redukować napięcia i poziom stresu. Najnowsze badania wskazują, że ma ona również realny wpływ na nasze zdrowie. Badacze wykazali, że osoby, które aktywnie angażują się w muzykę (grają na instrumentach czy śpiewają) mają nawet 35 proc. mniejsze ryzyko wystąpienia chorób otępiennych. To pierwsze tak duże badania wykazujące bezpośrednią zależność pomiędzy muzyką, a zdrowiem mózgu.

Naukowcy zwrócili uwagę, że słuchanie muzyki wpływa jednocześnie na wiele obszarów mózgu. Wspiera emocje, pamięć, a nawet koncentrację. Podobnie jak rozwiązywanie krzyżówek jest treningiem dla naszego umysłu. W badania wykazano, że codzienne słuchanie muzyka poprawia koncentrację oraz funkcje poznawcze. W dłuższej perspektywie może to chronić mózg przed osłabieniem. Dodatkowo muzyka łagodzi stres i obniża poziom kortyzolu. Co ważne, specjaliści podkreślili, że słuchanie muzyki nie zastąpi zdrowego trybu życia i w żadnym wypadku nie stanowi magicznego leku na chorobę Alzheimera, to jednak może być czynnikiem ochronnym oraz wspierającym.

Jak się chronić przed chorobą Alzheimera?

Wielu naukowców podkreśla, że styl życia odgrywa kluczową rolę w profilaktyce choroby Alzheimera. Badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna, zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty (np. dieta śródziemnomorska) oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała mogą znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji. Co więcej, dbanie o zdrowie serca i naczyń krwionośnych, poprzez kontrolę ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, ma bezpośredni wpływ na kondycję mózgu.

Oprócz dbałości o ciało, niezwykle ważna jest również stymulacja umysłowa. Uczestnictwo w zajęciach wymagających wysiłku intelektualnego, takich jak nauka nowego języka, gra na instrumencie, rozwiązywanie łamigłówek czy czytanie książek, buduje tzw. rezerwę poznawczą mózgu. Ta rezerwa może opóźnić pojawienie się objawów choroby Alzheimera, nawet jeśli zmiany patologiczne już zachodzą. Nie zapominaj także o aktywnościach społecznych – regularne kontakty z innymi ludźmi również korzystnie wpływają na zdrowie mózgu.