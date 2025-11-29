W PRL-u każdy miał to w domu. Zmniejsza rachunki za ogrzewanie i pomaga w ocieplanie pokoju. Dodatkowo chroni przed pleśnią na ścianach. Jeżeli to masz, możesz nazywać się szczęściarzem

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-29 15:37

Coraz częściej eksperci wskazują, że stare budownictwo wykorzystywało elementy, które służyły mieszkańcom. Nowe mieszkanie często pozbawione są niektórych funkcji, które bywają przydatne. Tak jest miedzy innymi w przypadku parapetów. Prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, że parapety poza funkcją ozdobną pełniła jeszcze szereg innych, bardzo ważnych zadań.

Jesienny parapet

Autor: Nina Borisova / iStock / Plus/ Getty Images
  • Parapety to nie tylko ozdoba – pełnią kluczowe funkcje w termoizolacji domu, wpływając na komfort i koszty ogrzewania.
  • Ich prawidłowe wykorzystanie może znacząco obniżyć rachunki za energię, kierując ciepło do wnętrza pomieszczeń.
  • Dowiedz się, jak parapety chronią przed pleśnią i dlaczego ich rola jest niedoceniana w nowoczesnym budownictwie.

Obniża rachunki za ogrzewanie. Dzięki temu w domu będzie ciepłej

Parapety kojarzą się przede wszystkich z ozdobnym paskiem twardego materiału zamontowanego nad grzejnikiem. Parapety mogą być wykonane z kamienia, PCV, konglomeratu, a nawet drewna. Najczęściej wykorzystane są jako dodatkowa półka, na której ustawia się kwiaty doniczkowe. To błąd, który popełnia prawie każdy. Przede wszystkim większość kwiatów doniczkowych nie powinna stać na parapecie. Zimą szkodzić będzie im nagrzane i suche powietrze od grzejników, a latem ostre promienie słoneczne.

Parapety w architekturze bloków z wielkiej płyty pełniły zupełnie inne funkcje. Szerokie i grubsze parapety pomagały w szybszym nagraniu pomieszczenia. Blokowały uciekanie ciepłego powietrza "na okna", a w zamian kierowały je do środka pomieszczenia. Dodatkowo parapety stanowią barierę blokującą napływ chłodnego powietrza od strony okien. Taka bariera pomiędzy grzejnikiem, a oknem to świetna termoizolacja, która chroni przed zbyt wysokim nagrzewaniem się kaloryferów i rosnącymi rachunkami za prąd. W wielu nowoczesnych mieszkaniach parapety są wąskie, ale nie ma ich wcale co znacząco może wpływać na sposoby ogrzewania.

Chroni przed pleśnią na ścianach. Dzięki temu nie grozi Ci grzyb

Izolacja i wsparcie pracy grzejników to nie jedyne funkcje parapetów. Równie ważnym czynnikiem jest funkcja ochronna. Parapety zewnętrze chronią elewacje przed zaciekami wody, a także ułatwiają jej mechaniczne odprowadzanie. Parapety wewnętrzne zapobiegają się szybszym brudzenia się ścian pok oknami oraz przed skraplaniem się wilgoci. Jesienią i zimą pojawiająca się na oknach wilgoć stanowi poważny problem. Nadmiar wody osadza się na szybach i może przyczyniać się do rozwoju pleśni i grzybów. Parapety blokują skraplanie się wody na ściany poniżej okna, dzięki czemu skutecznie ograniczają ryzyko pojawienie się tam pleśni

