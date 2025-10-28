Lekarz wskazał najgorszą pozycję snu. Boleści będą się nasilały i uciskały narządy wewnętrzne. Nawet 10 proc. ludzi tak śpi i niszczy sobie zdrowie

Lekarze ostrzegają przed jedną pozycją snu, która może negatywnie wpływać na zdrowie kręgosłupa i narządów wewnętrznych.

Spanie na brzuchu jest uznawane za najgorsze, ponieważ zwiększa napięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa i może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Dowiedz się, dlaczego ta pozycja jest tak szkodliwa i jakie są zalecane, zdrowe alternatywy, aby zapewnić sobie lepszy sen.

To najgorsza pozycja snu! Lekarze biją na alarm, aby tak nie spać

Sen to podstawowa potrzeba człowieka. Bez niego organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Sen przede wszystkim wspomaga regeneracje i wzmacnia układ odpornościowy. Lekarze przekonują, że sem wpływa pozytywnie na wszystkie ośrodki i układy w ciele człowieka. Utrwala pamięć, oczyszcza organizm z toksyn, które mogą prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer i Parkinson, a także niweluje ryzyko problemów z sercem.

Dobry sen to nie tylko otoczenie. Dużo się mówi o tym, by przed snem zadbać o jego higienę. Wyciszenie organizmu, przewietrzenie mieszkania oraz czysta oraz regularnie zmieniana pościel to podstawa. Ważna jest także pozycje snu. Okazuje się, że niektóre pozycje mogą działać niekorzystnie na układ kostny i sprzyjać bólom w obędzie stawów oraz kręgosłupa. Lekarze wskazali, że jest jednaj pozycja snu, której zdecydowanie powinniśmy unikać.

To najgorsza pozycja snu. Unikaj spania w ten sposób

Specjaliści uznają, że najgorszą pozycją snu jest spanie na brzuchu. Szacuje się, że globalnie w ten sposób śpi nawet 10 proc. populacji. Australijska chiropraktyczka dr Sarah Jane w rozmowie z "Newsweekiem" wskazała, że częste spanie na brzuchu może powodować dyskomfort. Takie ułożenie ciała nie jest naturalne i zwiększa napięcia w szyjnym odcinku kręgosłupa, co prowadzi do bólów głowy, karku, a także może zwiększać problemy z bezsennością. Dodatkowo taka pozycja uciska na ograny wewnętrzne i może powodować problemy z oddychaniem. Częste spanie na brzuchu zmusza szyję do nienaturalnego ułożenia, co może zwiększać ryzyko występowania zmian zwyrodnieniowych i chorób reumatycznych. To jednak nie wszystko, naukowcy odkryli także związek pomiędzy spaniem na brzuchu, a problemami ze zgryzem i próchnicą. Fizjoterapeuta Mateusz Wrzosek na Facebooku' wskazał, że spanie na brzuchu jest bardzo niebezpieczne dla osób chorych na padaczkę. - W 2015r. badanie opublikowane w Neurology wykazało, że osoby chore na padaczkę są znacznie bardziej narażone na śmierć podczas snu, gdy śpią na BRZUCHU. Wydaje się, że to nic wielkiego dla zdrowych osób ale o czymś świadczy prawda? - napisał Wrzosek.

Która pozycja snu jest najzdrowsza?

Za najzdrowsze i najbezpieczniejsze pozycje spania uznaje się leżenie na boku lub na plecach.

Jak podaje portal sypialniaplus.pl spanie na lewym boku może sprawdzić się u osób miewających problemy żołądkowe. Taka pozycja snu zmniejsza nacisk na dolny zwieracz przełyku. Spanie na lewym boku dodatkowo wspomaga pracę serca i poprawia przepływ krwi przez nerki i macicę. Jak podaje trener snu Nick Littlehales spanie na prawym boku najlepiej sprawdza się u osób leworęcznych. Wybierając taką pozycję warto włożyć pomiędzy nogi poduszkę. W ten sposób odciążysz kręgosłup co zmniejszy dolegliwości bólowe.

Również spanie na plecach uznaje się za zdrową pozycję. Odciążą ona kręgosłup oraz kark i zapobiega drętwieniu kończyn. Pozycja ta zmniejsza także ucisk na narządy wewnętrzne. Pozycja ta także niweluje powstawanie zmarszczek. Skóra nie jest w żaden sposób ograniczania oraz przyciskania. Na tę pozycję powinny jednak uważać kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na bezdech senny. W tej pozycji bowiem drogi oddechowe są bardziej narażone na zablokowanie się.

Jak prawidłowo przygotować się do snu?