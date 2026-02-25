Nie każdy musi zaczynać rok od wyrzeczeń. Marzec może smakować przyjemnością

BUON GIORNO Śniadaniowe przekąski zawsze pod ręką

Owsianki mango matcha oraz panna cotta z truskawkami to gotowe propozycje na poranek, kiedy liczy się czas, ale nie chce się rezygnować z dobrego smaku. Owocowe kombinacje pozwalają rozpocząć dzień w rytmie włoskiego dolce vita, delektując się każdym kęsem w domu lub w pracy czy szkole.

Dla miłośników kaszek mannych, cytrynowo-jogurtowa i tarta malinowa stanowią klasyczną, a zarazem lekką alternatywę. Świeże nuty wprowadzają poranek w harmonijny rytm, pozwalając delektować się smakiem i energią przed rozpoczęciem codziennych obowiązków.

Mniej oczywista alternatywa dla klasycznych śniadaniowych przekąsek to słodkie risotto palony karmel oraz waniliowe z malinami. Kremowa konsystencja i wyrafinowane połączenia smakowe zmieniają krótką przerwę w mały deserowy rytuał, nadając każdej chwili subtelny włoski charakter.

KISIELE MIO MOMENTO

Chwila przyjemności dla siebie

Mio Momento to linia klasycznych kisieli w nowoczesnym wydaniu, z dopracowanymi połączeniami smakowymi. Malinowy z nutą mięty lub limonki, owoce leśne z hibiskusem, pomarańcza z czekoladą oraz truskawka z wanilią bourbon czy bazylią wprowadzają świeże akcenty, które nadają tradycyjnemu deserowi nowy wymiar.

To propozycja dla tych, którzy potrzebują krótkiej przerwy i subtelnej przyjemności. Wystarczy kilka minut, by poczuć pełnię aromatu i smak, które zamieniają zwykłą chwilę w mały rytuał inspirowany włoskim stylem życia. Kisiel Mio Momento w nowoczesnym wydaniu sprawia, że każda przerwa staje się odrobiną luksusu w codziennym rytmie.

LIMITOWANA EDYCJA ZIMOWA Wyjątkowe smaki sezonu

Zimowa edycja Mio Momento wprowadza sezonowe połączenia inspirowane owocami i kwiatowymi nutami. Żurawina z dziką różą i wanilią, morela z kwiatem lipy i miodem oraz wiśnia z hibiskusem to warianty, które dobrze wpisują się w zimowy klimat i uzupełniają codzienny wybór słodkich przekąsek.