Niech Twój facet w kwietniu chwyta za łopatę i kopie pod rododendronem. Włóż tam to, a będzie miesiącami nawozić rododendrona. Takich kwiatów jeszcze nie było

Mój dziadek brał rybę i zakopywał w ogrodzie. Sąsiedzi zazdrościli mu bujnych plonów

Zakopywanie ryby w ogrodzie to stary i sprawdzony sposób na odżywienie gleby. Do tego rodzaju nawożenia sprawdzą się zarówno resztki po obiedzie, jak i całe ryby. Ogrodnicy szczególnie zalecają większe gatunki ryb, ponieważ posiadają on więcej składników odżywczych. Mój dziadek zawsze powtarzał, że resztki rybne z obiadu to najlepszy nawóz do ogrodu. Zawierają one mnóstwo składników i minerałów, które dobrze wpływają na glebę. To między innymi potas, fosfor, wapń oraz żelazo. Wszystkie te pierwiastki przyczyniają się do lepszego wzrostu roślin oraz poprawiają jakość systemu korzeniowego oraz masy nadziemnej. Dodatkowo niektóre gatunki ryb, takie jak śledzie oraz szproty dostarczają także roślinom azot. To kluczowy składnik to prawidłowego rozwoju wielu roślin. Wystarczy, że resztki rybne zakopiesz w płytkim dole w ziemi, a wokół nich zasadzisz rośliny. Sposób ten może nie sprawdzić się u posiadaczy zwierząt. Trzeba pilnować, by koty i psy nie rozkopały dołu. Ważne jest także, by stosować tego rodzaju nawóz z umiarem. Zbyt dużo ryb zakopanych w ogrodzie może sprawić, że niektórych składników odżywczych będzie nadmiar i nie wpłynie to dobrze na rośliny.

Jakie rośliny warto nawozić rybną odżywką?

Zakopywanie ryb w ogrodzie szczególnie sprawdzi się w przypadku warzywnych sadzonek i rabatek. Działa ono korzystnie między innymi na pomidory, które są wrażliwe na niedobór fosforu. Stymuluje on rozwój systemu korzeniowego oraz poprawia smak owoców. Poza tym rybny nawóz sprawdzi się również w uprawie ogórków, papryki,drzew oraz krzewów. To świetny sposób na odżywienie rododendrona, który zaczyna powoli kwitnąć. Dzięki temu jego podłoże będzie bogate w potrzebne składniki odżywcze.

Jak pielęgnować rododendrony na wiosnę?

Rododendrony, czyli inaczej różaneczniki to obok hortensji najpopularniejsze krzewy kwitnące w Polsce. Naturalnie występują głównie w Azji, rzadziej w Ameryce oraz Europie. Kwitną na przełomie maja oraz czerwca, a ich kwiaty zachwycają za każdym razem. Rododendron to dość wymagający krzew. Nie jest trudny w samej uprawie ale potrzebuje specyficznych warunków do wzrostu oraz kwitnienia. W ogrodzie najlepiej wybrać dla niego spokojnie, półzacienione stanowisko. Krzew nie może być narażony na bezpośrednie promienie słoneczne, które mogą popalić jego liście. Dodatkowo rododendron potrzebuje bogatej w próchnicę, żyznej oraz przepuszczalnej gleby. Ważnym warunkiem uprawy różanecznika jest kwaśna gleba. Najlepiej rośnie on w ziemi o pH pomiędzy 3,5 a 5,5. Podobnie jak inne krzewy w ogrodzie rododendrony potrzebują regularnego podlewania oraz nawożenia. Wczesną wiosną należy dostarczyć im potrzebnych substancji odżywczych, które wzmocnia krzew oraz pobudza procesy wzrostu oraz kwitnienia.

