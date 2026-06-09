Nigdy tego nie rób. Kwiaciarka zdradza, czym podlewać storczyki, by kwitły bez końca. Podlewanie storczyka

Mimo swej urody, storczyki bywają kapryśne, a ich bujne kwitnienie zależy od jednego kluczowego elementu pielęgnacji, który często jest pomijany.

Znana kwiaciarka ujawnia, dlaczego pod żadnym pozorem nie powinieneś podlewać tych delikatnych roślin wodą prosto z kranu.

Odkryj sekretną mieszankę, która sprawi, że Twoje storczyki zakwitną jak szalone, i dowiedz się, jak precyzyjnie rozpoznać idealny moment na nawodnienie.

Kwiaciarka zdradziła tajemnicę pielęgnacji storczyków

Storczyki od lat zachwycają w polskich domach swoimi barwnymi kwiatami i eleganckim wyglądem. Choć mogą wydawać się wymagające, odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będą kwitły obficie i długo, zdobiąc nasze wnętrza. Jednym z najważniejszych zabiegów w pielęgnacji storczyków jest ich podlewanie. Tu liczy się nie tylko to, w jaki sposób to robimy i z jaką częstotliwością, ale przede wszystkim znaczenie ma woda, którą stosujemy do podlewania storczyków. Znajoma kwiaciarka zdradziła tajemnicę, czym podlewać storczyki, aby pięknie kwitły i jest to bardzo ważna zasada, której żadna posiadaczka storczyka nie powinna złamać. Otóż pod żadnym pozorem nie powinno się podlewać tych delikatnych roślin wodą prosto z kranu. Bezpieczniej jest zastąpić ją tym płynem.

Podlewanie storczyków. Wlej do doniczki zamiast kranówki, a zakwitną jak szalone

Storczyki mają swoje wysublimowane wymagania dotyczące podlewania. Chodzi tu o wodę, którą wlewamy do doniczki. Zdecydowanie odradza się podlewanie storczyków wodą prosto z kranu z dwóch powodów: po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do jest zatem kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla storczyków jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Dlatego do podlewania storczyków przygotowuj specjalną mieszankę wód. Wlej do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaj do niej 50 ml wody wodociągowej. Następnie podlej tą mieszanką swoje storczyki.

Podlewanie storczyków. Zasady

Jak już wspomniałam podlewanie storczyków jest bardzo ważnym zabiegiem w pielęgnacji tych pięknych kwiatów doniczkowych. A jak często to robić i w jaki sposób, aby nie zaszkodzić roślinie?

Podlewaj je rzadko, ale obficie. Najlepiej robić to przez zanurzenie doniczki w wodzie na około 15-30 minut, a następnie odcedzenie nadmiaru wody.

Częstotliwość podlewania zależy od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zazwyczaj wystarczy podlewać raz na 1-2 tygodnie.

Pamiętaj, że przelanie jest bardziej szkodliwe niż przesuszenie.

Storczyki lubią wysoką wilgotność powietrza. Możesz ją zwiększyć, ustawiając doniczkę na podstawce z wilgotnym keramzytem lub regularnie zraszając liście (unikaj zraszania kwiatów).

Unikaj stawiania storczyków w pobliżu grzejników.

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Kompleksowy przewodnik po nawożeniu storczyków

Sekretem bujnego kwitnienia storczyków, oprócz odpowiedniego nawadniania, jest regularne dostarczanie im składników odżywczych. Należy jednak pamiętać, że rośliny te mają specyficzne wymagania i nie tolerują uniwersalnych nawozów do kwiatów doniczkowych. Kluczowe jest stosowanie preparatów dedykowanych storczykom, które mają zbilansowany skład. W okresie intensywnego wzrostu, czyli od wiosny do jesieni, zasilaj roślinę co około dwa tygodnie lub co trzecie podlewanie. Szukaj nawozów bogatych w azot (N), który wspiera wzrost liści, oraz fosfor (P) i potas (K), które są niezbędne do zawiązywania pąków kwiatowych i wzmacniania korzeni.

Warto również wiedzieć, że na rynku dostępne są różne formy odżywek. Najpopularniejsze są nawozy w płynie, które rozcieńcza się z wodą, ale wygodnym rozwiązaniem są także specjalne pałeczki wkładane do podłoża, które uwalniają składniki nawet przez 100 dni. Ciekawą i bezpieczną alternatywą są nawozy organiczne na bazie biohumusu, przy których nie ma ryzyka przenawożenia. Jeśli wolisz domowe sposoby, możesz przygotować naturalny nawóz ze skórki banana. Wystarczy ją wysuszyć, zmielić na proszek i raz w miesiącu posypać podłoże jedną łyżeczką. Skórka z banana to bogate źródło fosforu i potasu, które pobudzą twojego storczyka do kwitnienia.

Jak pobudzić storczyk do ponownego kwitnienia?

Gdy twój storczyk zakończy kwitnienie, nie oznacza to, że musisz się z nim pożegnać. Zapewniając mu odpowiednie warunki, możesz skłonić go do ponownego wypuszczenia pędów kwiatowych. Kluczowy jest okres spoczynku, który powinien trwać od 2 do 4 miesięcy. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie i całkowicie zaprzestać nawożenia, pozwalając roślinie zregenerować siły. Warto również przenieść ją w nieco chłodniejsze miejsce, gdzie temperatura w nocy spada do około 16-18°C. Taki delikatny szok termiczny i różnica temperatur między dniem a nocą to dla wielu odmian, w tym popularnego Phalaenopsisa, sygnał do tworzenia nowych pąków.

Istotne jest także prawidłowe przycięcie starego pędu kwiatowego. Jeśli po opadnięciu kwiatów pęd pozostaje zielony i jędrny, skróć go nad drugim lub trzecim "oczkiem" (zgrubieniem na łodydze). Istnieje duża szansa, że z jednego z nich wyrośnie nowa gałązka z kwiatami. Jeżeli jednak pęd zaczyna żółknąć i usychać, należy go usunąć w całości, przycinając tuż przy nasadzie. Dzięki temu roślina nie będzie tracić energii na podtrzymywanie obumierającej części i skupi się na wypuszczeniu zupełnie nowego pędu.

Jak rozpoznać, kiedy storczyk potrzebuje podlewania?

Jednym z najczęstszych błędów w pielęgnacji storczyków jest ich przelewanie, które prowadzi do gnicia korzeni. Zamiast trzymać się sztywnego harmonogramu, naucz się rozpoznawać sygnały, które wysyła ci sama roślina. Najlepszym wskaźnikiem jest kolor jej korzeni, dlatego storczyki najczęściej sprzedawane są w przezroczystych doniczkach. Jeśli korzenie mają intensywny, zielony kolor, oznacza to, że są odpowiednio nawodnione i nie potrzebują dodatkowej wody. Z kolejnym podlaniem poczekaj.

Sygnałem, że nadszedł czas na nawodnienie, jest zmiana barwy korzeni na srebrzystoszarą. Stają się one matowe i wyglądają na wysuszone – to idealny moment na "kąpiel" lub obfite podlanie. Innym sposobem jest ocena wagi doniczki – jeśli jest wyraźnie lżejsza niż zwykle, to znak, że podłoże przeschło. Pamiętaj o fundamentalnej zasadzie: storczyki znacznie lepiej zniosą krótkotrwałe przesuszenie niż nadmiar wilgoci w doniczce.

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