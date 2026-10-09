Nosimy takie skarpetki z uwielbieniem. Przez nie mamy haluksy i bóle stóp. Podolog łapie się za głowę, gdy to widzi. "Rozmiar ma znaczenie"

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-09 12:54

Każdego dnia zwracamy uwagę na to, aby obuwie, które nosimy było wygodne i odpowiednim dla nas rozmiarze. A jak sprawa wygląda w kwestii doboru skarpetek? Okazuje się, że chętnie nosimy skarpetki, które przyczyniają się do wielu schorzeń stóp. Podolog łapie się za głowę, gdy to widzi i zaznacza, że rozmiar skarpety ma ogromne znaczenie.

Dłonie osoby poprawiającej białą, ciasną skarpetkę na stopie. O wpływie rozmiaru skarpet na zdrowie przeczytasz na SE.
Autor: Lysenko Andrii/ Shutterstock
  • Chociaż skrupulatnie dobieramy rozmiar obuwia, podolog bije na alarm: wielu z nas popełnia poważny błąd, który niszczy stopy.
  • Niewłaściwie dobrane skarpetki, często zbyt ciasne, wywierają nieustanny nacisk, prowadząc do bolesnych deformacji palców i wrastających paznokci.
  • Dowiedz się, dlaczego noszenie niewłaściwych skarpetek to "prawdziwa udręka dla stóp" i jak uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych!

Nosimy takie skarpetki z uwielbieniem. Podolog łapie się za głowę, gdy to widzi

W czasach, gdy mamy spory wybór obuwia, chętnie przed podjęciem decyzji o zakupie, mierzymy je i najczęściej decydujemy się na model, w którym nasze stopy czują się komfortowo. Ogromna uwagę zwracamy zarówno na szerokość buta, jak i jego długość. Nikt chyba nie czułby się dobrze nosząc przez kilka godzin za małe buty. Jednak okazuje się, że już przy doborze rozmiaru skarpetek nie jesteśmy aż tak skrupulatni. Temat skarpet, które Polacy noszą na co dzień podjęła w mediach społecznościowych podolog. Katarzyna Garbarz zwróciła uwagę na to, że wiele osób nosi po prostu za małe skarpetki. To niestety przekłada się nie tylko na samo uczucie wygody, ale też i na zdrowie naszych stóp.

Buty sprawdzamy, mierzymy, dobieramy… a skarpetki? No właśnie. One też mogą być za małe. Dajmy tym stopom trochę miejsca.

- apeluje. A niestety noszenie za małych skarpetek z czasem może mieć przykre dla zdrowia naszych stóp skutki.

Skutki noszenia za małych skarpetek 

W udostępnionym materiale wideo, ekspertka od zdrowia stóp ujawniła, jak niewłaściwie dobrane skarpetki wpływają na kończyny. Na przykładzie pacjentki zaprezentowała ciasno opinające stopki, które, po zdjęciu, wyraźnie okazały się zbyt krótkie, nienaturalnie naciągnięte. Ta z pozoru nieistotna kwestia to prawdziwa udręka dla stóp. Skarpetka, która jest za mała i nadmiernie rozciągnięta, wywiera nieustanny, mechaniczny nacisk na palce, podwijając je i ściągając. To prosta droga do powstawania bolesnych deformacji, takich jak haluksy czy palce młotkowate. Co więcej, intensywny ucisk na płytkę paznokciową często prowadzi do wrastania paznokci i znacząco utrudnia prawidłowe krążenie krwi w stopach.

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