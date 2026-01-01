Nowy Rok 2026. O której godzinie „Kevin sam w Nowym Jorku” w Polsacie. Gdzie oglądać dzisiaj Kevina online?

„Kevin sam w Nowym Jorku" to druga cześć popularnego hitu „Kevin sam w domu". Niektórzy miłośnicy przygód dzielnego i sprytnego chłopca darzą nawet większą miłością jego poczynania w „wielkim jabłku” i nie wyobrażają sobie Nowego Roku bez tego hitu. O której godzinie obejrzeć film „Kevin sam w Nowym Jorku” w Polsacie?

Nowy Rok 2026. O której godzinie dzisiaj „Kevin sam w Nowym Jorku” w Polsacie?

„Kevin sam w Nowym Jorku” i „Kevin sam w Domu” w telewizji, to dla wielu osób tradycja, porównywalna do 12 potraw na wigilijnym stole. Bez Kevina nie ma świąt Bożego Narodzenia, o czym przekonała się stacja Polsat. W 2010 roku telewizja zrezygnowała z emisji filmu, co spotkało się z wielkim protestem internautów. Akcja na Facebooku zgromadziła 50 tys. osób. Od tamtego czasu „Kevin sam w domu” gości w Polsacie w każdą wigilię i tak było także w 2025. Natomiast druga część przygód dzielnego chłopca czyli „Kevin sam w Nowym Jorku” zostanie wyemitowany w 1 stycznia 2026 o godzinie 19:55.

„Kevin sam w Nowym Jorku”. Gdzie kręcono popularną komedię?

„Kevin sam w Nowym Jorku”, to druga część niezwykle popularnego filmu pod tytułem „Kevin sam w domu”. O ile w przypadku pierwszej części główny bohater rozprawia się z niebyt inteligentnymi rabusiami na swoim terenie (dom na przedmieściach Chicago), o tyle w drugiej musi działać w miejscu, którego kompletnie nie zna. Kevin przez pomyłkę przylatuje do Nowego Jorku. Na lotnisku La Guardia okazuje się, że jest sam w ogromnym mieście. Chłopiec zamiast pozostać w budynku, postanawia ruszyć na podbój metropolii. O tym, gdzie powstawały zdjęcia piszemy tu. W galerii poniżej znajdziesz także opis miejsc z filmu.

Gdzie oglądać dzisiaj Kevina online?

Żeby obejrzeć film „Kevin sam w domu” nie trzeba już czekać na święta. Cały film legalnie jest już dostępny bez konieczności wypożyczania. Abonenci platformy sreamingowej Disney+ mogą oglądać film tyle razy ile chcą i kiedy mają na to ochotę. „Kevin sam w domu” już jest dostępny w streamingu, podobnie jak jego druga część czyli „Kevin sam w Nowym Jorku”.