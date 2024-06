Nowy „Władca Pierścieni” jeszcze w tym roku w kinach. Jest data premiery

Zamiast do zupy wsypuję to do muszli klozetowej i zalewam wrzątkiem. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości! Bez szorowania i brudzenia sobie rąk! Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

„Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” jest prequelem filmowej trylogii Petera Jacksona - „Władca Pierścieni”. Fabularny film w stylu anime opowiada historię legendarnego króla Rohanu — Helma Hammerhanda (głosu tej postaci użyczył znany z „Sukcesji” Brian Cox) i obrony Helmowego Jaru przed armią Dunlendingów. Akcja rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z filmu „Władca Pierścieni”.

Nowy „Władca Pierścieni” w kinach jeszcze w tym roku. Jest data premiery

Prace związane z nowym filmem ze świata „Władcy Pierścieni” rozpoczęły się w 2021 roku. Za produkcję odpowiadają New Line Cinema i Warner Bros. Animation. Pełnometrażowy film animowany w reżyserii Kenjiego Kamiyamy będzie można obejrzeć w polskich kinach od 13 grudnia 2024, dzień wcześniej produkcja będzie miała premierę w Stanach Zjednoczonych. Swój udział we „Władcy Pierścieni: Wojnie Rohirrimów” ma także Peter Jackson, który razem z Fran Walsh, pełnią funkcję producentów wykonawczych. Za scenariusz odpowiada Jeffrey Addiss i Will Matthews. Córka króla Rohanu — Hera – będzie mówic głosem Gai Wise. W filmie usłyszymy także znana z „Władcy Pierścieni” Mirandę Otto, która ponownie wcieli się w postać Eowiny.

Nowy Władca Pierścieni czy Silmarillion? Co wiemy o filmach planowanych przez Warner Bros. Discovery?

Pod koniec lutego 2023, nowy szef Warner Bros. Discovery — David Zaslav, ogłosił, że powstaną nowe produkcje, oparte na powieściach J.R.R. Tolkiena. Firma podpisała kontrakt z Embracer, która ma prawa do eksploatowania marki „Władcy Pierścieni" i „Hobbita. Udało się także pozyskać prawo pośmiertnych publikacji Tolkiena, w tym „Silmarillionu". Szef Warner Bros. Discovery poinformował, że nowe filmy powstaną we współpracy z New Line Cinema. Według nieoficjalnych informacji trwają również rozmowy z Peterem Jacksonem, który był odpowiedzialny za reżyserię poprzednich, sześciu filmów ze świata Śródziemia. Choć wiele osób zastanawia się, czy to oznacza nową wersję dobrze znanych serii, to prawdopodobnie chodzi o ekranizację „Silmarillionu”.

