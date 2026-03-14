O jakiej porze dnia nawozić storczyki? Japoński ogrodnik wskazał, czym nawozić storczyka, aby jego kwiaty były większe i częstsze

Zimą większość roślin doniczkowych przechodzi w stan spoczynku, ale storczyki kwitnące zimą wymagają specjalnej pielęgnacji i nawożenia.

Czosnek, znany naturalny antybiotyk, doskonale wzmocni storczyki, chroniąc je przed chorobami i stymulując kwitnienie.

Pod koniec zimy storczyki potrzebują regularnego podlewania i zraszania liści miękką wodą, unikając suchego powietrza.

Chcesz, by Twój storczyk pięknie zakwitł? Odkryj, jak prawidłowo nawozić i dbać o niego wczesną wiosną!

Zimowa pielęgnacja storczyka. Domowy nawóz, które wzmocni kwitnienie

Kwiaty doniczkowe zimą najczęściej przechodzą w stan spoczynku, podczas którego przygotowują się do okresy kwitnienia. Podobnie jak w przypadku roślin ogrodowych w tym czasie zaniechuje się nawożenie, a podlewania ogranicza do minimum. Wyjątkiem są rośliny doniczkowe kwitnące zimą. W ich przypadku nawożenie powinno zacząć się kilka tygodni przed kwitnieniem. Storczyki to wieloletnie kwiaty, których niektóre odmiany kwitną nawet zimą. W przypadku gatunków wypuszczających pąki wiosną i latem przełom lutego i marca to ważny czas. W tym okresie można powoli zacząć nawożenie storczyków. Pamiętaj, że kwiaty doniczkowe nie mają dostępu do świeżej gleby i zawartych z niej substancji odżywczych. Należy jest dostarczać od zewnątrz. Ten domowy nawóz do storczyków sprawi, że roślina się wzmocni i szybko wypuści nowe pąki.

Początek okresu wegetacji to czas kiedy rośliny wymagają wzmocnienia. Świetnie sprawdzi się do tego znany, naturalny antybiotyk, czyli czosnek. W wersji dla leniwych, wystarczy, że kilka razy w miesiącu podsypiesz storczyka sproszkowanym czosnkiem. Innym sposobem jest posiekanie kilku ząbków czosnku i zalanie go 3 litrami wrzącej wody. Całość odstawia się na jedną dobę w ciemnie miejsce, a po tym czasie podlewa się storczyki. Czosnek jako naturalny antybiotyk chroni rośliny przed wieloma chorobami oraz szkodnikami. Dodatkowo wzmacnia system korzeniowy oraz stymuluje procesy kwitnienia.

Jak dbać o storczyka w marcu?

Koniec zimy to bardzo ważny czas w pielęgnacji kwiatów. Rośliny budzą się do sezonu wegetacyjnego. W tym czasie należy je dokładnie i regularnie podlewać. Storczyki lubią dodatkowo wilgotne powietrze, dlatego też nie zapominaj o zraszaniu liści wodą. Stosuj do tego miękką, przegotowaną wodę. W okresie grzewczym unikaj stawiania storczyków obok grzejników. Wysuszone powietrze nie będzie dobrze na nie wpływać.

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji storczyków jest podłoże. Kwiaty te lubią przepuszczalne podłoże. W sklepach ogrodniczych możesz kupić specjalne mieszanki do storczyków. Jednak, gdy chcemy sami stworzyć odpowiednie podłoże, powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. Kiedy przesadzamy storczyki, łatwo jest uszkodzić korzenie. Warto je wtedy zasypać cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze.

O jakiej porze dnia nawozić storczyki?

Jeśli zastanawiasz się, o jakiej porze dnia najlepiej nawozić storczyki, to optymalnym momentem jest poranek. Wtedy roślina ma cały dzień na przyswojenie składników odżywczych, co jest zgodne z jej naturalnym cyklem metabolicznym, gdy fotosynteza jest najbardziej intensywna. Unikaj nawożenia wieczorem, ponieważ nadmiar wilgoci na liściach lub w podłożu przez całą noc może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Pamiętaj też, aby przed nawożeniem zawsze najpierw podlać storczyka czystą wodą – dzięki temu unikniesz poparzenia korzeni delikatnymi solami mineralnymi zawartymi w nawozie.

