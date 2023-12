Kiedy „Kevin sam w domu” w telewizji? Gdzie oglądać dzisiaj Kevina? Godzina emisji w 2023 roku

Wędkarze radzą, jak pozbyć się smaku mułu z karpia. Zrób to, zanim zaczniesz smażenie. Genialny patent na pyszną rybę na wigilię

Gdzie i o której godzinie jest „Kevin sam w domu” 2023?

„Kevin sam w domu” w telewizji, to dla wielu osób tradycja, porównywalna do 12 potraw na wigilijnym stole. Bez Kevina nie ma świąt Bożego Narodzenia, o czym przekonała się stacja Polsat. W 2010 roku telewizja zrezygnowała z emisji filmu, co spotkało się z wielkim protestem internautów. Akcja na Facebooku zgromadziła 50 tys. osób. Od tamtego czasu „Kevin sam w domu” gości w Polsacie w każdą wigilię. I w 2023 roku będzie podobnie. Film będzie można obejrzeć o godzinie 20:00

Kevin sam w domu w święta 2023. Kiedy powtórka w Polsacie?

Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć filmu w Wigilię, Polsat przygotował powtórkę. „Kewin sam w domu” zostanie wyemitowany także w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia o godzinie 16:30.

Kevin sam w domu. Od kiedy w Polsacie?

„Kewin sam w domu” to film, który miał premierę w 1990 roku i choć wielu Polakom wydaje się, że produkcja od tego czasu gości w Polsacie na każde święta, to ta tradycja narodziła się dopiero w Boże Narodzenie 2003. Premiera kinowa filmu w Polsce odbyła się w 1992 roku.

Ile trwa Kevin sam w domu?

Bożonarodzeniowy hit powstał w czasach, gdy nie było streamingów a filmy trwały przeciętnie 90 minut. Jednak „Kevin sam w domu” trwa trochę dłużej. Dokładnie 1 godzinę i 43 minuty. Chyba, że oglądamy film w Polsacie, wtedy warto przygotować się na wielogodzinny maraton. Przerwy reklamowe zawsze można wykorzystać na dołożenie sobie kolejnej porcji sałatki, barszczu lub makowca.

Gdzie jest dom Kevina?

Fani filmu „Kevin sam w domu”, którzy zwiedzają USA, zaznaczają dom, w którym mieszkał Kevin, jako obowiązkowy punkt na mapie wycieczki. Dom „Kevina” znajduje się na przedmieściach Chicago. Dokładny adres to: 671 Lincoln Ave – Winnetka, Illinois. Budynek jest główną atrakcją okolicy. Miasteczko odwiedzają tłumy turystów właśnie z powodu uwielbianego filmowego bohatera. Dom, w którym mieszkał Kevin ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych, na których rozlokowanych jest pięć sypialni i cztery łazienki. Został wybudowany w 1921 roku, ale był cały czas modernizowany. Do niedawna budynek można było jedynie obejrzeć z zewnątrz. W ubiegłym roku „Dom Kevina" pojawił się w ofercie Airbnb - można było go wynająć tylko na jedną noc i tylko 12 grudnia.

Kevin sam w domu w Disney+

Żeby obejrzeć film „Kevin sam w domu” nie trzeba już czekać aż do Wigilii. Cały film legalnie jest już dostępny bez konieczności wypożyczania. Abonenci platformy streamingowej Disney+ mogą oglądać film tyle razy ile chcą i kiedy mają na to ochotę. „Kevin sam w domu” już jest dostępny w streamingu, podobnie jak jego druga część czyli „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Kiedy jest Kevin sam w Nowym Jorku w Polsacie?

Drugą cześć przygód Kevina czyli film „Kevin sam w Nowym Jorku” będzie można obejrzeć w telewizji dopiero w 2024 roku. Polsat wyemituje świąteczny hit w Nowy Rok czyli 1 stycznia o godzinie 20:00. Zanim obejrzysz film w TV możesz wybrać się z nami na wycieczkę po miejscach, w których kręcono świąteczny hit. TUTAJ sprawdzamy też, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu.

