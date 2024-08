Odkąd podlewam tym swoje pomidory rosną jak szalone. Krzaczki dosłownie uginają się od czerwoniutkich owoców. Podlewanie pomidorów

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Podlewanie pomidorów być może nie jest zbyt skomplikowaną czynnością, jednak istnieje kilka ważnych zasad, które sprawią, że będą one zdrowo się rosły i dadzą nam obfite plony. Czym zatem powinno się podlewać pomidory? Z pewnością nie może być to zimna woda prosto z wodociągu. Ja od lat do nawadniania warzyw używam odstanej wody z deszczówki. Najczęściej ma ona temperaturę pokojową. Odkąd podlewam swoje pomidory taką wodą, są bardziej odporne na zarazy i obficie owocują. Warto pamiętać także, aby podlewać je z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. W czasie większych upałów warto więc ostrożnie je podlewać, by nie polać liści.

Odżywianie pomidorów. Domowy nawóz

Raz na dwa tygodnie podlewam pomidory domowym nawozem z drożdży piekarskich. Dostarczają one warzywom wielu składników odżywczych wzmacniających pomidory i wspierających ich owocowanie. Jak przygotować ten domowy nawóz do pomidorów? Wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 l ciepłej wody. Po upływie 1 godziny nawóz jest gotowy do użycia. Możemy go śmiało stosować do podlewania warzyw co 2 tygodnie przez cały sezon, chociaż najskuteczniejszy jest wiosną i pod koniec lata.

Jak pielęgnować pomidory, aby dały dużo owoców?

W uprawie pomidorów należy przestrzegać kilku istotnych zasad:

Odpowiednie nasłonecznienie i ochrona przed silnym wiatrem. W upalny dzień warto je osłonić.

Pomidory preferują podłoże przepuszczalne, ciepłe i zasobne w próchnicę.

Podlewaj je wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej podlewać je z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. W czasie większych upałów warto więc ostrożnie je podlewać, by nie polać liści.

Pomidory trzeba regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych.

