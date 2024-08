Wrzucam do blendera i przecedzam przez sito. Doskonała odżywka do pelargonii. Nawóz, po którym pelargonie obsypią się kwiatami

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Kiedy powinno nawozić się pelargonie?

Pelargonie to piękne kwiaty, które ozdobią każdy ogród. Nie są wymagające i nie potrzebują specjalistycznej pielęgnacji. Jak każdy kwiat warto je nawozić. Pelargonie powinno nawozić się około raz na pięć tygodni zaczynając od wczesnej wiosny. W przypadku pelargonii, które mają być wyrzucone po sezonie to może je nawozić aż do jesienie, póki kwitną. Pelargonie, które zostają na kolejny sezon ostatni raz powinny być nawożone maksymalnie w drugiej połowie sierpnia. Zbyt późne odżywienie kwiatów sprawi, że okres wegetacji zostanie wydłużony, a pelargonie gorzej zniosą zimę.

Do nawożenia pelargonii nie potrzebujesz kupnych odżywek. Świetnie sprawdzi się domowy nawóz, który dostarczy wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Aby przygotować odżywkę do pelargonii potrzebujesz jedynie ziemniaka i wodę. Do blendera wrzuć 1 ziemniak, dodaj 1 litr wody i dokładnie zmieszaj. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Otrzymamy płyn wykorzystaj do podlewania pelargonii. Ziemniaki to bogate źródło azotu, fosforu i potasu. To cenne składniki dla roślin. Wspomagają procesy wzrostu oraz poprawiają kwitnienie. Wzmacniają one system korzeniowy i sprawiają, że rośliny stają się silniejsze i bardziej odporne.

