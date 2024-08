Raz w tygodniu podlewaj tym epipremnum. Nie nadążysz liczyć nowych liści. Epipremnum będzie bujne i zielone. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych

Zrób to z krzewami malin. Bardzo ważny zabieg, który przygotuje maliny na zimę. Dzięki niemu w kolejnym sezonie będziesz cieszył się smacznymi owocami

Epipremnum cieszy się wielką popularnością. To roślina pochodząca z subtropikalnej Azji, Australii oraz wysp Pacyfiku. Jest ona wyjątkowo odporna na warunki i z powodzeniem sprawdzi się u osób początkujących. Nie wymaga specjalistycznego nawożenia i drogich odżywek. Epipremnum cenione jest przede wszystkim z uwagi na swoje efektowne liście. Roślina ta świetnie oczyszcza powietrze z toksyn i często polecana jest osobom mieszkającym w dużych miastach. Epipremnum w dużej mierze filtruje powietrze z tlenku węgla, benzenu i formaldehydu.

Aby epipremnum dobrze rosło nie musisz go specjalistycznie nawozić. Warto jednak roślinę odżywić raz na jakiś czas. Dzięki temu otrzyma ona potrzebne składniki odżywcze i będzie lepiej rosła. Do nawożenia epipremnum świetnie sprawdzi się domowa odżywka ze skorupek po jajkach. To prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Skorupki po jajkach zawierają wapń, magnez, fosfor, cynk, siarkę i krzem. Wspierają procesy wzrostu i wzmacniają całą roślinę. Stosowanie odżywki ze skorupek po jajkach sprawi, że Twoje epipremnum będzie bardziej zielone, a liście staną się zauważalnie silniejsze. Mogą pojawić się nowe pędy, a roślina będzie szybciej rosnąć.

Jak przygotować odżywkę do roślin ze skorupek po jajkach?

Obierz ugotowane jajka i pokrusz skorupki. Zalej je gorącą wodą i odstaw na około jedną dobę w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie odżywka jest gotowania. Podlewaj nią epipremnum raz w tygodniu. W ten sam sposób możesz nawozić paproć, lawendę, a także pomidory i cukinię.

