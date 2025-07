Odkąd przestałam to robić ze swoim anturium, plamy na liściach poznikały i pojawił się piękny kwiat. Tego zabiegu nie lubi i przez to nie kwitnie. Pielęgnacja anturium w domu

Odkąd przestałam to robić ze swoim anturium, plamy na liściach poznikały i pojawił się piękny kwiat

Pielęgnacja anturium w domu dla wielu z nas wydaje się syzyfową pracą. Jednym z najczęściej zadawanych pytań na forach ogrodniczych jest to, jak pielęgnować anturium, aby zakwitło. Nie wątpliwie ta roślina doniczkowa ma bardzo wysublimowane potrzeby i należy uważać, gdyż popularne wśród innych roślin zasady pielęgnacji niekonieczne przypadną do gustu anturium. Jednym z takich zabiegów jest zraszanie. Kiedy zauważyłam na liściach mojej rośliny plamy, to sięgnęłam po poradę w encyklopedii roślin i szybko okazało się, że winowajcą złego stanu mojej rośliny doniczkowej jest właśnie nieodpowiednie zraszanie. Od razu przestałam to robić, a plamy z liści poznikały, a anturium wypuściło pierwszy od dawna kwiat.

Czego nie lubi anturium? Przez to nie kwitnie i ma plamy na liściach

Oczywiście zraszanie anturium jest potrzebnym zabiegiem, zwłaszcza w okresie grzewczym, gdyż ta roślina wymaga odpowiedniej wilgotności powietrza. Jednak tu należy zachować ostrożność, zwłaszcza w słoneczne dni. Otóż Zraszanie anturium w słońcu może powodować powstawanie plam na liściach. Dlatego najlepiej jest robić to wieczorem i nie narażać potem rośliny na działanie promieni słonecznych.

Pielęgnacja w domu wymaga przestrzegania tych zasad

Jak już wspomniałam pielęgnacja anturium w domu to spore wyzwanie. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.